VELIKO HAPŠENJE U NOVOM SADU ZBOG KORUPCIJE: Oglasio se MUP Srbije

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Odeljenja za borbu protiv korupcije,po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili su D. J. (38) iz Kovilja, osnivača UG "Proaktivna omladina Kovilja" iz Kovilja i UG "Centar za edukaciju poljoprivrednika Agronom" iz Novog Sada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Osumnjičeni je u periodu od 2020. do 2024. godine zaključio ugovore o sufinansiranju projekata od javnog i društvenog interesa sa gradskim upravama Grada Novog Sada, pokrajinskim sekretarijatima i Ministarstvom kulture Republike Srbije u ukupnoj vrednosti od oko 15.065.000 dinara.

Novčana sredstva dobijena od navedenih institucija potrošio je isključivo na dizajniranje i štampanje logotipa, brošura, kataloga, autorske honorare i slično, iako navedeni troškovi ne predstavljaju javni niti društveni interes, što je suprotno svrsi navedenog finansiranja.

Takođe, aktivnosti za koje je dobio novac nisu realizovane, pri čemu je osumnjičeni sačinjavao lažne izveštaje o pravdanju utroška dodeljenog novca u kojima je opisivao aktivnosti koje se nikada nisu realizovale.

Na opisani način oštetio je budžet Grada Novog Sada, AP Vojvodine, kao i budžet Republike Srbije.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu za krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, biti sproveden nadležnom tužilaštvu.