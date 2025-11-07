Hapšenja i istraga

SASLUŠAN GINEKOLOG IZ VRANJA: Ovako se branio nakon smrti porodilje, evo šta mu se stavlja na teret

Јелена Стојковић
Jelena Stojković

07. 11. 2025. u 08:46

GINEKOLOG dr Dragan V. saslušan je juče u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju, jer mu se na teret stavlja krivična dela teška dela protiv zdravlja ljudi, nakon smrti porodilje iz Preševa.

Foto Grad Sremska Mitrovica

U šturom odgovoru iz tužilaštva "Novostima" je najpre potvrđeno da je osumnjičeni saslušan, te da je postupak još uvek u fazi preduzimanja dokaznih radnji. Kasnije, nam je potvrđeno da lekar nije izneo svoju odbranu, jer je prema našim saznanjima zetražio da se upozna sa izveštajem sudsko medicinskog odbora.

Kontroverzni slučaj uzburkao je javnost juga Srbije kada je u vranjskom porodilištu u aprilu prošle godine preminula porodilja M.A.(37) iz Preševa, te je nakon vođenja postupka protiv NN lica utvrđeno je da nije navodno bilo propusta u njenom medicinskom zbrinjavanju.

Ipak, ovaj slučaj dobija potpuni obrt u oktobru ove godine kada je od od strane Višeg javnog tužilaštva, po pravu nadzora izvršen uvid u spise predmeta, nakon čega je doneto posebno upustvo o preduzimanju dokaznih radnji na utvrđivanju eventualne krivice u slučaju koji je uznemirio javnost.

Podsećamo da je nakon dostavljenog mišljenja Sudskog medicinskog odbora traženo dodatno objašnjenje nakon čega je postupajući tužilac procenio da nema elemenata krivičnog dela u postupku koji se tada vodio pred ovim tužilaštvom.

Ipak nakon pomenutog nadzora protiv konkretnog zdravstvenog radnika, tačnije lekara Dragana V.  pokrenut je postupak radi utvrđivanja eventualnog krivičnog dela teška dela protiv zdravlja ljudi.

Podsećamo da su ovaj slučaj od samog početka pratile  čudne okolnosti u postupanju, naime nakon smrti porodilje Zdravstveni centar nije obavestio nadležne organe, pa je tužiteljka Višeg tužilaštva Danijela Trajković naložila istragu te da je obdukcija pokazala da se u konkretnom slučaju može raditi o nehatnom izvršenju krivičnog dela "nesavesno pružanje lekarske pomoći", zbog čega je predmet prosleđen Osnovnom tužilaštvu.

Rukovodstvo Zdravstvenog centra u Vranju smenilo je lekara koji je vodio porođaj sa položaja načelnika Službe za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice u Vranju, ali nije suspendovan.

Prema nezvaničnim informacijama u nastavku istrage potrebno je doći do odgovora da li je na vreme prepoznata ruptura materice, ako jeste zašto nije adekvatno zbrinuta.

Mnogo je komentara i brojnih reakcija izazvao ovaj slučaj, pokrenuo je i brojna pitanja vezano za tretman trudnica i porodilja u vranjskom porodilištu gde se prosečno godišnje obavi više od 1500 porođaja, a porodilju nisu samo iz Pčinjkog već i Kosovsko pomoravskog okruga, kao i ne mala migrantska populacija poslednjih desetag godina unazad.

