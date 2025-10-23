Hapšenja i istraga

LUDA VOŽNJA KOD PANČEVA: Motociklista jurio 196 km/h, presretač ga zaustavio (VIDEO)

В.Н.

23. 10. 2025. u 20:47

OGLASILO se Ministarstvo unutrašnjih poslova.

ЛУДА ВОЖЊА КОД ПАНЧЕВА: Мотоциклиста јурио 196 км/х, пресретач га зауставио (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

- Pripadnici Uprave saobraćajne policije, danas oko 9.30 časova, presretačem su zaustavili i isključili iz saobraćaja N. P. (45), koji je na državnom putu Pančevo-Kovačica upravljao motociklom marke „dukati“ brzinom od 196 kilometara na čas, na delu puta gde je ograničenje brzine 80 kilometara na čas. Protiv vozača motocikla biće podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Od početka oktobra ove godine, pripadnici Uprave saobraćajne policije koji kontrolišu saobraćaj presretačima otkrili su 1.800 prekršaja, od čega 15 prekršaja nasilnička vožnja - navodi se u saopštenju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM