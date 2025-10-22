Hapšenja i istraga

KRVAVI OBRAČUN ISPRED SUDA U NOVOM PAZARU: Ima povređenih

Предраг Стојковић
22. 10. 2025. u 17:04

DANAS oko 14 časova ispred zgrade suda u Novom Pazaru dogodio se incident kada je muškarac, identifikovan kao Dž.T, napadnut po izlasku iz tužilaštva.

Foto: N. Kočović

Prema našim saznanjima, Dž.T. je nakon davanja izjave izlazio iz zgrade kada ga je na ulazu dočekao napadač koji je fizički nasrnuo na njega. Tokom sukoba, napadač mu je odgrizao deo uva, nanoseći mu teške telesne povrede.

Povređenom je odmah ukazana medicinska pomoć u Opštoj bolnici Novi Pazar, gde su lekari konstatovali teške telesne povrede.

Policija je brzo reagovala, privela napadača i odredila mu policijsko zadržavanje do 48 sati.

(Informer.rs)

