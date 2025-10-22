HAPŠENJE U ŠAPCU: Tri osobe osumnjičene za zloupotrebu položaja

U SARADNjI Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije i Policijske uprave Šabac, uhapšeni su P.M. (30), M.Đ. (444) i M.P. (27), zbog postojanja osnova sumnje da su počinili produženo krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 Krivičnog zakonika.

FOTO:Lj.P.

Kako je saopštilo novosadsko Više javno tužilaštvo, utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je P.M. kao odgovorno lice pravnom licu „MP Cars” DOO Šabac u periodu od početka oktobra 2024. godine do prve polovine juna 2025. godine naplatio usluge tehničkog pregleda 4.497.320 dinara, pri čemu je samo izvršio dve uplate dnevnog pazara, dok je veći deo tog novaca u iznosu od 4.397.430 dinara zadržao za sebe.

Osim toga, postoje osnovi sumnje da je P.M. zajedno sa M.Đ. – takođe odgovornim licem u pravnom licu „MP Cars” DOO Šabac, koji je rešenjem Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije bio ovlašćen da izdaje registracione nalepnice za motorna i priključna vozila, za sebe pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.484.125 dinara.

Sumnja se, kako se dalje navodi u saopštenju VJT, da je to je učinjeno tako što je M.Đ., protivno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila, izdao 210 registracionih nalepnica, za koje prethodno nije izvršena uplata pripadajućih troškova registracije vozila u korist Uprave za trezor, već je za P.M. uzeo novac u gotovini od podnosilaca zahteva, pa su tako oštetili budžet Republike Srbije za1.484.125 dinara.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je P.M. zajedno sa M.P. – akviziterom oštećenog. „AMS osiguranje“ AD Beograd, u prostorijama pravnog lica „MP Cars” DOO, osumnjičena M.P. izdala polise osiguranja za 145 klijenata u ukupnom iznosu od 2.452.000 dinara, i time omogućila P.M. da neovlašćeno naplati i zadrži premije osiguranja. Na taj način je pribavljena protivpravna imovinsku korist za P.M., dok je ”AMS osiguranje“ AD oštećeno u iznosu od 2.452.005,00 dinara.

Na opisane načine za P.M. pribavljena ukupna protivpravna imovinska korist u iznosu od 8.335.560,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenima P.M., M.Đ. i M.P. određeno je zadržavanja do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.