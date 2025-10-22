PRETIO DA ĆE SVE DA ZAPALI: U Vranju uhapšen pobesneli medicinski tehničar
U upravi Zdravstvenog centra dogodio se incident zbog kog je intervenisala i policija, a o svemu je obavešteno i Tužilaštvo.
Kako nam je rečeno u Osnovnom javnom tužilaštvu S.D. je vukao zavese i udarao stolice, a zatim govorio da ostave njegovu suprugu, koja mu je i koleginica, na miru, da je ne maltretiraju, da će se u suprotnom politi benzinom i zapaliti, a potom je pretio da će sve zapaliti.
Tužilaštvo je naložilo da se obavi naknadna konsultacija radi preduzimanja ostalih radnji.
U međuvremenu oglasili su se i iz menadžmenta Zdravstvenog centra i potvrdili da je došlo do incidenta u Upravi Zdravstvenog centra Vranje, koji je izazvao jedan od zaposlenih neprimerenim ponašanjem.
- Rukovodstvo Zdravstvenog centra je reagovalo adekvatno, ali smo i bili prinuđeni da slučaj prijavimo nadležnim organima. Najvažnije je da pacijenti tokom ovog incidenta ni na koji nacin nisu bili ugroženi neprimerenim ponašanjem zaposlenog. Rukovodstvo Vranjskog Zdravstvenog centra i ovoga puta naglašava da prioritet svih zaposlenih moraju biti pacijenti, te da se prvenstveno vodi računa o njihovom zdravlju, ali i bezbednosti, te smo zbog toga bili prinuđeni da reagujemo pozivanjem i obavestavanjem svih nadležnih institucija i organa – navodi se u saopštenju.
Zaposleni koji radi u jednoj od Službi Doma zdravlja gde radi njegova supruga, navodno nije zadovoljan time što su ga smenili s mesta glavnog tehničara i tvrdi da mu je supruga mobingovana.
