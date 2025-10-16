Hapšenja i istraga

ZAPALIO DEO PORODIČNE KUĆE: Mladić iz Lebana uhapšen zbog izazivanja opšte opasnosti

Игор Митић
Igor Mitić

16. 10. 2025. u 13:53

PRIPADNICI policije u Lebanu uhapsili su T.J.(19) iz ovog mesta zbog sumnje da je zapaljivom tečnošću polio deo kuće u kojoj živi sa svojom porodicom, a potom je zapalio.

ЗАПАЛИО ДЕО ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ: Младић из Лебана ухапшен због изазивања опште опасности

Foto: I. M.

U ovom požaru niko nije povređen, a uhapšeni mladić se tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Lebanu, a nakon saslušanja, na predlog tužilaštva, određen mu je pritvor do 30 dana.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 10

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELJA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu

ISTINA O ATENTATU NA ŠEŠELjA: Lider radikala preživeo zahvaljujući pratiocu