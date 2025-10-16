ZAPALIO DEO PORODIČNE KUĆE: Mladić iz Lebana uhapšen zbog izazivanja opšte opasnosti

PRIPADNICI policije u Lebanu uhapsili su T.J.(19) iz ovog mesta zbog sumnje da je zapaljivom tečnošću polio deo kuće u kojoj živi sa svojom porodicom, a potom je zapalio.

Foto: I. M.

U ovom požaru niko nije povređen, a uhapšeni mladić se tereti zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Osumnjičeni je, uz krivičnu prijavu, priveden osnovnom javnom tužiocu u Lebanu, a nakon saslušanja, na predlog tužilaštva, određen mu je pritvor do 30 dana.