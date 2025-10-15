"NOVOSTI" SAZNAJU: Uhapšen Tasmanijski đavo, krio se u štek stanu u Mirijevu

MMA borac Miljan Đurašinović, poznatiji pod nadimkom Tasmanijski đavo, za kojim se tragalo zbog sumnnje da je učestvovao u napadu na taksistu u Beogradu na vodi, uhapšen je danas u Mirijevu, nezvanično saznaju "Novosti".

Foto: Youtube / screenshot

Kako saznajemo, njega su pripadnici policije pronašli u Mirijevu, a lisice su mu stavljene u štek stanu u kome se krio.

Podsetimo, napad na taksistu dogodio se prošlog petka nakon što je Aleksandar povezao trojicu muškaraca iz Mirijeva do Beograda na vodi.

Jedan od trojice muškaraca napustio je vozilo i izašao na posebnoj lokaciji, a preostala dvojica su nastavila vožnju do beogradskog naselja.

- Uzeo sam vožnju u Mirijevu. U automobil su mi ušla tri muškarca, jedan od njih izašao je ranije, a dvojica su me napala nakon što se vožnja završila. Osećam se dobro, na sreću ni ubodena rana nije opasna, nisam zadobio teške telesne povrede. Detalje napada, kao i inormacije o napadaču ne bih iznosio dok ne dam izjavu u policiji, čekam da me kontaktiraju inspektori kada dođu u kancelariju - rekao je Aleksandar za "Blic" dan nakon napada.

Jedan od dvojice muškaraca koji su fizički nasrnuli na Aleksandra je MMA borac Miljan Đurašinović.

Nakon fizičkog sukoba napadači su pobegli u nepoznatom pravcu, dok je napadnuti taksista primljen na Urgentni centar u Beogradu gde su mu sanirane povede.

Sukob zbog 200 evra

Podsetimo, napadnuti taksista je medijima ispričao detalje incidenta nekoliko sati nakon što se sukob dogodio.

- Vozio sam ih od Mirijeva do Beograda na vodi. Kada smo stigli, jedan od njih mi je izvadio 200 evra da plati. Ja sam rekao da nemam toliki novac kod sebe da vratim kusur i pitao sam ih zašto mi nisu rekli pre, jer smo prošli stotinu menjačnica usput. Potom sam ih pitao da li mogu da mu naplatim karticom, na šta mi je odgovorio “Kakvom karticom, šta ti sad glumiš mangupa nekog?”- pričao je za Blic povređeni taksista.

Prema njegovim rečima, potom su ga napali.

- Obojica su me udarili rukom u leđa. Izašao sam ispred vozila da se branim. Taj što mi je hteo da plati je izvadio nož i ubo me u ruku. Ja sam krenuo da se branim, pali smo na asfalt i rvali se, a onda kada je video da ne može lako da me savlada ustao je i otišao. Ja sam potom otišao u urgentni centar, imam duboku posekotinu na ruci i četiri konca - rekao je tada Aleksandar.