ZAPLENJEN ARSENAL ORUŽJA U SELU KOD KRAGUJEVCA : Uhapšen Novosađanin

Kragujevačka policija uhapsila je Novosađanina S. K. (1977) u jednom selu nadomak Kragujevca, gde su, u porodičnoj kući koju on koristi, pripadnici MUP-a pronašli veću količinu oružja i municije. On je osumnjičen da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih naprava.

Foto : MUP Srbije

Prilikom pretresa, oduzete su dve ručne bombe, dve kutije za ručne bombe, jedna mačeta, 5 pištoljskih okvira, više od 200 komada pištoljske i puščane municije različitog kalibra, 10 komada čaura, elektronske kapisle, dva mobilna telefona, tri policijske oznake, službena legitimacija MUP-a, dva para službenih lisica, jedna gas maska, beretka sa srpskim grbom i više komada vojne garderobe.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.