UHAPŠEN DILER: Akcija policije u Kraljevu

Goran Ćirović

04. 10. 2025. u 13:59

EFIKASNOM akcijom, pripadnici Policijske uprave u Kraljevu uhapsili su M.M. (21) iz ovog grada, zbog sumnje da je (pre)prodavao drogu.

УХАПШЕН ДИЛЕР: Акција полиције у Краљеву

Foto: G.Šljivić

Policija je kod osumnjičenog pronašla i zaplenila 66 grama kanabisa, a pretresom njegovog stana i vagicu za precizno merenje sa tragovima iste biljne materije.

Osumnjičenom M. M. Određeno je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.

