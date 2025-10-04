UHAPŠEN DILER: Akcija policije u Kraljevu

EFIKASNOM akcijom, pripadnici Policijske uprave u Kraljevu uhapsili su M.M. (21) iz ovog grada, zbog sumnje da je (pre)prodavao drogu.

Foto: G.Šljivić

Policija je kod osumnjičenog pronašla i zaplenila 66 grama kanabisa, a pretresom njegovog stana i vagicu za precizno merenje sa tragovima iste biljne materije.

Osumnjičenom M. M. Određeno je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu.