Hapšenja i istraga

OGLASIO SE MUP: Dojave o bombama u 807 škola u Srbiji

Танјуг

02. 10. 2025. u 11:03

NA PODRUČJIMA svih policijskih uprava na teritoriji Srbije, danas do 9.30 časova, prijavljeno je da su postavljene bombe u ukupno 807 osnovnih i srednjih škola, saopštio je MUP.

I. Mitić

Kako navode, angažovani su policijski službenici nadležnih policijskih uprava i Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, kao i Uprave za tehniku, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

MUP dodaje da policijski službenici postupaju po Instrukciji o načinu postupanja prilikom saznanja ili dojave o postavljenom eksplozivnom sredstvu ili napravi.

Policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku će se, kako je najavljeno, partnerima u inostranstvu obratiti svim raspoloživim mehanizmima međunarodne saradnje u cilju identifikacije pošiljaoca ovih pretnji.

