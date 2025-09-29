OSTAVILI GA DA UMRE NAKON ZLOSTAVLJANJA: Uhapšena četvorica osumnjičenih za teško ubistvo muškarca u Pančevu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu rasvetlili su teško ubistvo i uhapsili M. Đ. (45), N. V. (29), M. J. (22) i jednog 17-godišnjaka iz okoline Kovačice, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili ovo krivično delo.
Sumnja se da su oni sinoć došli u kuću 38-godišnjeg muškarca koga su mučili i tukli, a kada su videli da teško diše, odneli su ga na prostor obližnje pijace i ostavili ga, saopštila je PU Pančevo.
Policija je u pretresu kuće M. J. pronašla mobilni telefon žrtve.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, dok je 17-godišnjak priveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Pančevu.
