Hapšenja i istraga

VELIKA AKCIJA UKP U CELOJ SRBIJI: U toku su pretresi na više od 70 lokacija

В. Н.

29. 09. 2025. u 08:21

U TOKU je velika akcija Uprave kriminalisticke policije na teritoriji cele Srbije.

ВЕЛИКА АКЦИЈА УКП У ЦЕЛОЈ СРБИЈИ: У току су претреси на више од 70 локација

Foto: Shutterstock

Uprava kriminalisticke policije vodi akciju sa područnim policijskim upravama, a u toku su pretresi na preko 70 lokacija.

(Tanjug)

