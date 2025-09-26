Hapšenja i istraga

MUP SE HITNO OGLASIO: Uhapšena osoba sa Interpolove poternice

26. 09. 2025. u 18:49

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije u saradnji sa Upravom za tehniku i Policijskom upravom u Novom Sadu, uhapsili su u Beogradu državljanina Bosne i Hercegovine A. K. (1991) za kojim je Interpol Sarajevo raspisao međunarodnu poternicu zbog krivičnog dela ubistvo.

Policija je uhapsila A. K. u Mis Irbijevoj ulici na Zvezdari. 

On će biti priveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu radi daljeg preduzimanja mera i procesuiranja po međunarodnoj poternici. 

