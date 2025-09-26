MUP SE HITNO OGLASIO: Uhapšena osoba sa Interpolove poternice

ZA još jedan slučaj vršnjačkog nasilja, javnost je saznala nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak na kojem se vidi kako dve devojčice, stare 13 i 15 godina, tuku vršnjakinju, dok se u pozadini čuje glas dečaka, koji sve to beleži kamerom telefona. Dodatnu težinu svemu pridodaje činjenica da se sve događa na zaječarskom groblju. Snimak počinje u momentu kada maloletnice svojoj žrtvi uvrću ruke, a zatim udaraju nekoliko šamara, nakon čega je obaraju na zemlju.