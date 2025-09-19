Hapšenja i istraga

SILOVAO DETE, TUŽILAŠTVO TRAŽI DOŽIVOTNU: Podignuta optužnica protiv Z. M.

Slađana Matić

19. 09. 2025. u 14:35

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Z. M. (43) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio četiri teška krivična dela, među kojima je i silovanje deteta.

СИЛОВАО ДЕТЕ, ТУЖИЛАШТВО ТРАЖИ ДОЖИВОТНУ: Подигнута оптужница против З. М.

Foto Shutterstock

Optužnicom koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavljaju krivična dela silovanje, produženo krivično delo nedozvoljene polne radnje, dva krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo.

U optužnici su predložili da Viši sud nakon održanog glavnog pretresa okrivljenog Z. M. oglasi krivim i izrekne mu kaznu doživotnog zatvora.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TATA JE VIKAO I DOZIVAO MAMU: U Višem sudu pušten snimak ispitivanja ćerke Zorana i Jelene Marjanović
Suđenja

0 0

TATA JE VIKAO I DOZIVAO MAMU: U Višem sudu pušten snimak ispitivanja ćerke Zorana i Jelene Marjanović

POSLEDNjI put kad sam videla mamu, sećam se da je ona vozila auto do nasipa i da smo sišli niz brdo. Mama se popela na nasip i otišla da trči putem. Jedno vreme smo je videli, a posle više nismo zbog šume. Tata i ja smo dole preskakali vijaču. Mama je imala plavu trenerku, ali se ne sećam da li je cela bila plava ili nije. Onda smo videli da mame nema i počeli smo da je tražimo. Tata je vikao i dozivao mamu, zvao je na telefon, ali se ona nije javljala, a kasnije je zvao i policiju.

19. 09. 2025. u 15:58

Politika
Tenis
Fudbal
MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju

MOŽEŠ DA BUDEŠ SRBIN DO SUTRA: Dejan Stanković naučio šta Rusi ne praštaju