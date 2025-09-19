SILOVAO DETE, TUŽILAŠTVO TRAŽI DOŽIVOTNU: Podignuta optužnica protiv Z. M.

VIŠE javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Z. M. (43) zbog postojanja opravdane sumnje da je izvršio četiri teška krivična dela, među kojima je i silovanje deteta.

Foto Shutterstock

Optužnicom koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavljaju krivična dela silovanje, produženo krivično delo nedozvoljene polne radnje, dva krivična dela prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju

Tužilaštvo je predložilo sudu da okrivljenom produži pritvor da ne bi ponovio krivično delo.

U optužnici su predložili da Viši sud nakon održanog glavnog pretresa okrivljenog Z. M. oglasi krivim i izrekne mu kaznu doživotnog zatvora.