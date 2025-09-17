Hapšenja i istraga

RUNJI UKINUT PRITVOR: Milošu Niloviću sud odredio meru

Slađana Matić

17. 09. 2025. u 20:03

MILOŠU Niloviću zvanom Runjo (34), optuženom za neovlašćeno nošenje oružja, ukinut je pritvor u kojem je bio pet meseci i određen kućni sa nanogvicom. On je već započeo tu sudsku meru u stanu u kojem živi u Beogradu.

Foto: Fejsbuk

Protiv njega je Više javno tužilaštvo u Beogradu prošle sedmice podiglo optužnicu  zbog postojanja osnova sumnje da je 22. aprila ove godine u automobilu, koji je vozio, držao i nosio jedan poluautomatski pištolj marke "češka zbrojovka" uklonjenog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo 15 komada municije, zatim jedan poluautomatski pištolj marke "valter", uklonjenog fabričkog broja sa pripadajućim okvirom u kojem se nalazilo 8 komada municije i jedan revolver marke "taurus" u čijem se dobošu nalazilo 5 komada municije. Svo to oružje sa pripadajućom municijom je bilo sakriveno u prostoru iza instrument table.

