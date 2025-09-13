PRONAĐENO PREKO 100 GRAMA KOKAINA: Uhapšen diler u Nišu

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su N. I. (1993) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Policija je juče pretresom stana u Nišu, koji je N. I. koristio pronašla oko 143 grama materije za koju se sumnja da je kokain, digitalnu vagicu za merenje i veću sumu domaćeg i stranog novca.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.

(Tanjug)

