PRONAĐENO PREKO 100 GRAMA KOKAINA: Uhapšen diler u Nišu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su N. I. (1993) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je juče pretresom stana u Nišu, koji je N. I. koristio pronašla oko 143 grama materije za koju se sumnja da je kokain, digitalnu vagicu za merenje i veću sumu domaćeg i stranog novca.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.
(Tanjug)
