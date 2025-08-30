TEŠKA NESREĆA KOD OBRENOVCA: Sudarili se kombi i kamion - Šestoro povređenih

ŠEST osoba povređeno je u saobraćajnoj nesreći kada su se, iz za sada nepoznatog razloga, sudarili kombi i kamion sa dizalicom kod Obrenovca.

G.Šljivić

Nesreća se dogodila oko 15.15 časova na magistralnom putu od Urovca ka Zvečki u Obrenovcu.

- Došlo je do stravičnog udesa kod Obrenovca kada su se sudarili kombi i kamion sa dizalicom koja prevozi kran. Istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće u kojoj su povređeni vozač i pet putnika i kombija. Oni su kolima Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar u Beogradu i u toku je njihova dijagnostika - kaže izvor.

Uviđaj je i dalje u toku, a ova deonica puta je zatvorena za saobraćaj.

(Kurir)