Hapšenja i istraga

TEŠKA NESREĆA KOD OBRENOVCA: Sudarili se kombi i kamion - Šestoro povređenih

В.Н.

30. 08. 2025. u 16:58

ŠEST osoba povređeno je u saobraćajnoj nesreći kada su se, iz za sada nepoznatog razloga, sudarili kombi i kamion sa dizalicom kod Obrenovca.

ТЕШКА НЕСРЕЋА КОД ОБРЕНОВЦА: Сударили се комби и камион - Шесторо повређених

G.Šljivić

Nesreća se dogodila oko 15.15 časova na magistralnom putu od Urovca ka Zvečki u Obrenovcu. 

- Došlo je do stravičnog udesa kod Obrenovca kada su se sudarili kombi i kamion sa dizalicom koja prevozi kran. Istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće u kojoj su povređeni vozač i pet putnika i kombija. Oni su kolima Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar u Beogradu i u toku je njihova dijagnostika - kaže izvor. 

Uviđaj je i dalje u toku, a ova deonica puta je zatvorena za saobraćaj. 

(Kurir)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UBIO KOMŠIJU, UMOTAO TELO I VOZIO KROZ SELO NA TRAKTORU Meštani otkrili stravične detalje zločina kod Svrljiga
Hapšenja i istraga

0 2

"UBIO KOMŠIJU, UMOTAO TELO I VOZIO KROZ SELO NA TRAKTORU" Meštani otkrili stravične detalje zločina kod Svrljiga

U SELU Pirkovac kod Svrljiga, dugogodišnji sukob između dvojice komšija, Lj. T. (81) i J. M. (80), završio se ubistvom. Osumnjičeni je, kako se sumnja, pucao na J. M., a zatim sakrio njegovo telo u obližnjem selu Radenkovac. Meštani su šokirani, jer su obojica živela usamljeničkim životima u maloj zajednici od svega 14 ljudi.

30. 08. 2025. u 15:17

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA