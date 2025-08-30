OTKRIVENI DETALJI BRUTALNOG NAPADA U OBRENOVCU: Grupa muškaraca palicama i šipkama, zadobili prelome rebara i ruku
DVOJICA mladića iz Šida D.M. (25) i A.N. (18) teško su povređena u jezivoj tuči koja se dogodila u Obrenovcu, kada ih je napalo petoro njima nepoznatih napadača.
Prema nezvaničnim saznanjima, tuča se dogodila noćas oko sat i po vremena nakon ponoći u blizini jedne Osnovne škole u Obrenovcu.
- Povređeni mladići su iz Šida, bilo ih je četvorica. Kako sam čuo došli su zbog devojaka u Obrenovac. U nekom trenutku, dok su sedeli sa tim devojkama, prišlo im je više napadača i brutalno su ih napali - objašnjava izvor Informera upoznat sa slučajem.
Kako je objasnio, napadači su ih tukli palicama i šipkama, a navodno su imali i boksere.
- Jedan od pretučenih je naveo da ih je bilo najmanje petorica. Nakon napada pretučeni mladići tražili su pomoć na benzinskoj pumpi - istakao je sagovornik.
Prema nezvaničnim informacijama, povređeni mlaići su prevezeni u Urgentni centar.
- Jednom od njih polomljena je ruka, drugom nos i rebra, reč je o teškim telesnim povredama - rekao je izvor upoznat sa stanjem pretučenih mladića.
Policija je obavila uviđaj na mestu napada, ali i razgovore sa povređenim mladićima, te intezivno radi na otkrivanju identiteta napadača.
O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.
(Alo)
