Hapšenja i istraga

UHAPŠEN PANČEVAČKI DILER: Zaplenjena marihuana i hašiš

Zagorka Uskoković

29. 08. 2025. u 17:09

PANČEVAČKA policija podneće krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu u ovom gradu protiv muškarca (27 ) iz Pančeva, zbog rasturanja narkotika.

Foto: MUP

Kriminalistička policija je pregledom osumnjičenog pronašla oko 145 grama marihuane i oko 30 grama hašiša.

