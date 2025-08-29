UHAPŠEN NAPADAČ IZ ŽARKOVA : Tinejdžer bacio bombu na lokal
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. D. (18) osumnjičen da je izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
U akciji je uhapšen i V. Š. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
M. D. je, kako se sumnja, 21. jula ove godine, aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat u Trgovačkoj ulici.
Pretresom stana u Beogradu u kojem su M. D. i V. Š. neprijavljeno boravili, pronađeno je i zaplenjeno oko 200 grama marihuane, vagica za precizno merenje, kao i više kesica koje služe za razmeravanje droge.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.
