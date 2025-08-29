Hapšenja i istraga

UHAPŠEN NAPADAČ IZ ŽARKOVA : Tinejdžer bacio bombu na lokal

Zagorka Uskoković

29. 08. 2025. u 16:32

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su M. D. (18) osumnjičen da je izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

УХАПШЕН НАПАДАЧ ИЗ ЖАРКОВА : Тинејџер бацио бомбу на локал

Foto: pixabay

U akciji je uhapšen i V. Š. (20) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

M. D. je, kako se sumnja, 21. jula ove godine, aktivirao i bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat u Trgovačkoj ulici.

Pretresom stana u Beogradu u kojem su M. D. i V. Š. neprijavljeno boravili, pronađeno je i zaplenjeno oko 200 grama marihuane, vagica za precizno merenje, kao i više kesica koje služe za razmeravanje droge.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni su, uz krivičnu prijavu, privedeni nadležnom tužilaštvu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!