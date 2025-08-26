"SVE ĆU DA VAS ZAKOLJEM" Muškarac u Zemunu prislonio ženi nož na vrat, a onda je usledio haos - svedoci užasa nasrnuli na policajce

PO nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun doneli su rešenje o zadržavanju tri lica – H.F. (55), A.B. (52) i D.B. (19) zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili po jedno krivično delo Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, dok je okrivljeni B.D. osnovano sumnjiv i da je izvršio i krivično delo Nasilje u porodici na štetu svoje vanbračne supruge.

Naredbom o sprovođenju istrage okrivljenima se stavlja na teret da su napali službena lica u vršenju poslova javne bezbednosti – oštećene policijske službenike PS Zemun koji su postupali po prijavi za nasilje u porodici i naneli im lake telesne povrede.

Kako se sumnja, oni su izvršili krivična dela na taj način što su okrivljeni A.B. i H.F. udarali policijske službenike u predelu leđa, nogu, ruku i stomaka i gurali ih, dok su policijski službenici od okrivljenog D.B. oduzimali nož koji je okrivljeni prislonio na vrat svoje vanbračne supruge, tokom koje intervencije je D.B. sve vreme pružao aktivan otpor i opirao se hapšenju, nakon čega je okrivljeni D.B., usled radnji okrivljenih A.B. i H.F. u jednom momentu uspeo da se otrgne, pa je uputio pretnju da će da uzme nož i da ih sve zakolje, nakon čega ga je policijski službenik fizičkom snagom sprečio da uzme nož, doveo ga u položaj za vezivanje i stavio mu službene lisice na ruke.

Na saslušanju u tužilaštvu okrivljena H.F. i okrivljeni D.B. su izjavili da će se braniti ćutanjem, dok je okrivljeni A.B. negirao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu postojanja zakonskih razloga za određivanje pritvora – okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i da će boravkom na slobodi uticati na oštećene, javni tužilac je podneo predlog sudu da prema okrivljenima odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

