Hapšenja i istraga

U STANU MARIHUANA I AMFETAMIN: Određen pritvor do 30 dana osumnjičenom za trgovinu narkoticima iz Beočina

Ljiljana Preradović

25. 08. 2025. u 15:09

POLICIJA u Beočinu uhapsili je N. V. (20) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Foto: Shutterstock

Pretresom stana u Novom Sadu, u kome osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla oko 120 grama amfetamina i marihuanu.

Takođe,pronađene su i dve vage za precizno merenje i novac za koji se sumnja da potiče od prodaje narkotika.

N. V. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

Posle saslušanja, sudija za prethodni postupak mu je odredio pritvor do 30 dana.


 

