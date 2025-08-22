Hapšenja i istraga

SUGRAĐANINU NA ULICI PRODAO AMFETAMIN: U Novom sadu uhapšen Kikinđanin osumnjičen za trgovinu narkoticima

Ljiljana Preradović

22. 08. 2025. u 14:34

NOVOSADSKA policija je u saradnji sa Policijskom upravom u Kikindi, uhapsila B.L. (22) iz Kikinde, zbog postojanja osnova sumnje da je neovlašćeno proizvodio i stavljao u promet drogu.

СУГРАЂАНИНУ НА УЛИЦИ ПРОДАО АМФЕТАМИН: У Новом саду ухапшен Кикинђанин осумњичен за трговину наркотицима

Foto: Shutterstock

Pretresom stana u Novom Sadu, u kojem osumnjičeni neprijavljeno boravi, policija je pronašla oko 300 grama amfetamina, 35 grama marihuane i vagu za precizno merenje.

Sumnja se da je on, prethodno, na ulici u Novom Sadu, prodao oko 190 grama amfetamina dvadesetšestogodišnjem Kikinđaninu, kod kojeg je policija pronašla taj narkotik, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

B. L. je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

