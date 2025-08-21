DETALJI NAPADA NA POLICAJCA U MIONICI: Mačetom ga iskasapio, lekari mu se bore za život

POKUŠAJ ubistva u parku u Mionici dogodio se sinoć iza ponoći, kada je osumnjičeni, iza za sada nepoznatog razloga, mačetom isekao policajca po rukama i stomaku.

Mladić A. T. iz Mionice osumnjičen je, da je sinoć nakon ponoći u parku, mačetom isekao nekoliko puta po rukama i stomaku policajca M. Đ. iz Beograda, saznaje Kurir.

Policiji u Mionici prijavljeno je oko 00.50 časova da je u parku u tom mestu, došlo do tuče dvojice muškaraca. M. Đ. je tom prilikom zadobio teške telesne povrede nakon što je izašao iz kafane.

Unakazio ga mačetom

- Dosadašnjom istragom utvrđeno je da je A. T. hladnim oružjem, odnosno mačetom više puta posekao po rukama i stomaku M. Đ. koji je u tom trenutku bio van službe - navodi naš dobro obavešten izvor i dodaje:

- M. Đ. je onako krvav i povređen uleteou restoran gde je bio i srušio se na pod. Policija je odmah došla na lice mesta, a ekipa Hitne pomoći sanitetom je transportovala M. Đ. u Urgentni centar Valjevo gde su mu konstatovane teške telesne povrede.

Povrede opasne po život

Kako objašnjava Kurirov dobro obavešten izvor, povrede koje je zadobio M. Š., koji je inače radnik Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije - Jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata, opasne po život.

- Policajac M. Đ. zadobio je otvorene rane desne podlaktice, posekotine ručnog zgloba leve ruke, prednjeg trbušnog zida, leve nadlaktice i posekotine na glavi iznad levog uha. Zbog ozbiljnosti povreda M. Đ. će biti transportovan u Beograd - objašnjava naš izvor i dodaje da povređenom policajcu za sada nije amputirana ruka.

Intgerventna patrola došla je kad i policija i osumnjičenog A. T. zatekla je ispred ugostiteljskog objekta, tada je lišen slobode i odvezen u prostorije Policijske Uprave Mionica.

Dežurni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Mionici obavio je uviđaj, a tri sata nakon toga osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. O napadu na M. Đ. obaveštebno je Više javno tužilaštvo u Valjevu koji su se izjasnili da predmet zbog krivičnog dela prelazi kod njih i da će se osumnjičeni teretiti za krivično delo ubistvo u pokušaju.

