Hapšenja i istraga

DEČAK IZ SREMSKE MITROVICE ZATEČEN OKO PONOĆI NA BULEVARU OSLOBOĐENJA: PU u Novom Sadu povodom medija o postupanju prema detetu (12)

Ljiljana Preradović

15. 08. 2025. u 18:28

POVODOM medijskih spekulacija o postupanju policije prema dečaku, sinoć, na Bulevaru oslobođenja, Policijska uprava u Novom Sadu se danas oglasila saopštenjem.

ДЕЧАК ИЗ СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗАТЕЧЕН ОКО ПОНОЋИ НА БУЛЕВАРУ ОСЛОБОЂЕЊА: ПУ у Новом Саду поводом медија о поступању према детету (12)

Foto: Tanjug/Vladimir Sporcic

U saopštenju novosadske policije se ističe da je dvanaestogodišnjak iz Sremske Mitrovice  zatečen  u grupi osoba  koje su staklenim flašama gađala prostorije SNS i pripadnike policije prilikom intervencije. Dečak je doveden  u službene prostorije na način koji je u skladu sa zakonom.

- U policiji je izjavio da je došao iz Sremske Mitrovice sa dedom, koji je ostao na Kvantaškoj pijaci i da je, zatim,  učestvovao  u napadu na objekte i policiju - navodi se u saopštenju Policijske uprave u Novom Sadu. - S obzirom na to da je zatečen sam na ulici, oko ponoći,  dečak je predat u nadležnost radnicima Centra za socijalni rad, a o događaju je sačinjena odgovarajuća dokumentacija.

Na poziv radnika Centra, dečakov deda, koji se, inače, jedini stara o njemu, došao je po njega, oko tri  sata ujutru.

Takođe, o svemu je , kako se dodaje u saopštenju novosadske policije, obavešteno Više javno tužilaštvo koje se izjasnilo da  dečak, s obzirom na uzrast, nije krivično i prekršajno odgovoran.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje