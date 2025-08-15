DEČAK IZ SREMSKE MITROVICE ZATEČEN OKO PONOĆI NA BULEVARU OSLOBOĐENJA: PU u Novom Sadu povodom medija o postupanju prema detetu (12)

POVODOM medijskih spekulacija o postupanju policije prema dečaku, sinoć, na Bulevaru oslobođenja, Policijska uprava u Novom Sadu se danas oglasila saopštenjem.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporcic

U saopštenju novosadske policije se ističe da je dvanaestogodišnjak iz Sremske Mitrovice zatečen u grupi osoba koje su staklenim flašama gađala prostorije SNS i pripadnike policije prilikom intervencije. Dečak je doveden u službene prostorije na način koji je u skladu sa zakonom.

- U policiji je izjavio da je došao iz Sremske Mitrovice sa dedom, koji je ostao na Kvantaškoj pijaci i da je, zatim, učestvovao u napadu na objekte i policiju - navodi se u saopštenju Policijske uprave u Novom Sadu. - S obzirom na to da je zatečen sam na ulici, oko ponoći, dečak je predat u nadležnost radnicima Centra za socijalni rad, a o događaju je sačinjena odgovarajuća dokumentacija.

Na poziv radnika Centra, dečakov deda, koji se, inače, jedini stara o njemu, došao je po njega, oko tri sata ujutru.

Takođe, o svemu je , kako se dodaje u saopštenju novosadske policije, obavešteno Više javno tužilaštvo koje se izjasnilo da dečak, s obzirom na uzrast, nije krivično i prekršajno odgovoran.