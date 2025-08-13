Hapšenja i istraga

LJUDSKA LOBANJA PRONAĐENA ISPOD PANČEVAČKOG MOSTA: Policija odmah izašla na teren, utvrđuje se o kome je reč

V.N.

13. 08. 2025. u 15:53

POLICIJI stigla dojava da je danas uočena ljudska lobanja u Dunavskoj ulici u Beogradu, posmrtni ostaci odneti na obdukciju

ЉУДСКА ЛОБАЊА ПРОНАЂЕНА ИСПОД ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА: Полиција одмах изашла на терен, утврђује се о коме је реч

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

U Dunavskoj ulici u Beogradu danas oko 12 časova prijavljeno je policiji da je nasred ulice pronađena ljudska lobanja, saznaje Kurir. 

- Prolaznik je pozvao policiju i rekao u razgovoru sa dispečerom naveo da je pronašao glavu i da misli da je ljudska - navodi naš izvor i dodaje:

- Policijska patrola odmah je izašla na teren i uverila se da osoba koja je prijavila slučaj govori istinu. Forenzičari su odneli lobanju i na licu mesta, navodno je odmah utvrđeno da se radi o ljudskoj glavi. 

Posmrtni ostaci za sada NN osobe odneti su na obdukciju kako bi se utvrdilo kome pripada i kako je nastupila smrt osobe.

Istraga povodom ovog slučaja je i dalje u toku. 

(Kurir)

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: Parni valjak večeras sprema senzaciju usred Edinburga

PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga