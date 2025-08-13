LJUDSKA LOBANJA PRONAĐENA ISPOD PANČEVAČKOG MOSTA: Policija odmah izašla na teren, utvrđuje se o kome je reč

POLICIJI stigla dojava da je danas uočena ljudska lobanja u Dunavskoj ulici u Beogradu, posmrtni ostaci odneti na obdukciju

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

U Dunavskoj ulici u Beogradu danas oko 12 časova prijavljeno je policiji da je nasred ulice pronađena ljudska lobanja, saznaje Kurir.

- Prolaznik je pozvao policiju i rekao u razgovoru sa dispečerom naveo da je pronašao glavu i da misli da je ljudska - navodi naš izvor i dodaje:

- Policijska patrola odmah je izašla na teren i uverila se da osoba koja je prijavila slučaj govori istinu. Forenzičari su odneli lobanju i na licu mesta, navodno je odmah utvrđeno da se radi o ljudskoj glavi.

Posmrtni ostaci za sada NN osobe odneti su na obdukciju kako bi se utvrdilo kome pripada i kako je nastupila smrt osobe.

Istraga povodom ovog slučaja je i dalje u toku.

(Kurir)

Uskoro opširnije