KOD AUTO OTPADA PUCALI U ŽRTVU: Optužnica za pokušaj ubistva

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv četvoro okrivljenih za pokušaj ubistva A.M. ispred jednog auto-otpada na teritoriji Opštine Čukarica 21. decembra 2023. godine, kao i protiv još jednog okrivljenog, koji im je pomogao da pobegnu sa lica mesta.

Foto Arhiva

Luka Č. (26), Vanja Č. (26) Mihajlo Đ. (26) i Nina V. B. (26) optužnicom se terete za krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, a Filip Č. (22) za krivično delo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, tužilaštvo je predložilo sudu da Luki Č, Vanji Č. i Nini V.B. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva.

Mihajlo Đ. je u bekstvu i za njim je raspisana poternica, dok se Filip Č. nalazi na izdržavanju zatvorske kazne.

Postoji opravdana sumnja da su okrivljeni 21. decembra 2023. godine, ostvarujući zajedničku nameru, po prethodnom dogovoru, pokušali da liše života A.M, tako što su ga najpre pratili vozilom iznajmljenim u rent-a-kar agenciji , kojim je upravljao Vanja Č, mestu suvozača je bio Mihajlo Đ, dok je iza njega sedeo Luka Č.

U momentu kada se A.M. zaustavio ispred auto-otpada, okrivljeni Vanja Č. je zaustavio vozilo tako da bude paralelno sa vozilom A.M, te nakon što je on izašao iz vozila, u njegovom pravcu iz neposredne blizine Luka Č. je ispalio najmanje četiri projektila iz vatrenog oružja.

Municiju za vatreno oružje je prethodno Luki Č. obezbedila i predala Nina V.B.

Oštećeni je zatim preskočio haubu svog automobila, pa se udaljio trčećim korakom i preskočio ogradu auto-otpada, nakon čega su se okrivljeni udaljili sa lica mesta.

A.M. se svojim vozilom prevezao do Urgentnog centra gde mu je konstatovana ustrelina u predelu zadnje strane levog ramena, koja je u trenutku nanošenja predstavljala laku telesnu povredu.

Filip. Č. je po pozivu okrivljenih vozilom marke “golf” došao da po njih u neposrednoj blizini mesta gde su oni prethodno ostavili vozilo sa kojeg su skinuli registarske oznake.