HRVATSKA U ŠOKU, STIGLE NOVE CENE GORIVA: Dizel skuplji za čak 19 dinara po litru
VLADA Hrvatske je na današnjoj telefonskoj sednici donela novu uredbu kojom nastavlja da reguliše cene goriva. Nove cene važiće narednih 14 dana, a vozače očekuju značajna poskupljenja svih naftnih derivata, pišu hrvatski mediji.
U odnosu na prethodni dvonedeljni period, litar benzina poskupeće za osam centi i koštaće 1,62 evra, dok će cena dizela porasti za čak 16 centi (19 dinara), na 1,75 evra po litru.
Poskupljuje i plavi dizel, koji će od sada koštati 1,21 evro po litru, odnosno 19 centi (22,3 dinara) više nego do sada. Cena tečnog naftnog gasa za rezervoare raste za pet centi, na 1,28 evra po kilogramu, dok će tečni naftni gas u bocama takođe biti skuplji za pet centi i koštaće 1,86 evra po kilogramu.
Kako bi ublažila rast cena na svetskom tržištu, Vlada je dodatno smanjila akcize.
Akciza na dizel gorivo snižena je za četiri centa po litru, a na benzin za jedan cent.
Istovremeno su smanjene i premije energetskim subjektima, za jedan cent po litru benzina i dizela, 3,5 centi po litru plavog dizela i dva centa po kilogramu tečnog naftnog gasa.
Iz Vlade ističu da bi cene bile znatno više da država nije zadržala mere ograničenja cena.
Bez uredbe, litar benzina koštao bi 1,77 evra, dizel 1,94 evra, a plavi dizel 1,28 evra po litru. Tečni naftni gas za rezervoare koštao bi 1,39 evra po kilogramu, dok bi cena tečnog naftnog gasa u bocama iznosila 2,10 evra po kilogramu, prenose hrvatski mediji.
Najviše maloprodajne cene i dalje će se određivati prema formuli koja uzima u obzir prosečnu osnovnu cenu fosilnih goriva u prethodnom četrnaestodnevnom periodu, uz ograničene trgovačke marže.
Nova uredba stupa na snagu prvog dana od objavljivanja, a ovakav režim određivanja cena važiće naredne dve nedelje.
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