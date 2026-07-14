Ekonomija

PRIJAVA NA ŠALTERIMA POŠTE: Ko ima pravo na pomoć u vrednosti od 10.000 dinara?

K. Despotović

14. 07. 2026. u 13:28

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VLADA Srbije je najavila novi ciklus subvencija za domaći turizam. Ove godine će biti podeljeno čak 30.000 vaučera. Kako je najavljeno vrednost vaučera iznosiće 10.000 dinara.

ПРИЈАВА НА ШАЛТЕРИМА ПОШТЕ: Ко има право на помоћ у вредности од 10.000 динара?

Foto: KSCHiLI / Alamy / Profimedia

Do novčane pomoći za odmor u vidu vaučera od 10.000 dinara moći će da se dođe u tri koraka.

Procedura je jednostavna:

- Prvi korak je rezervacija smeštaja. Zainteresovani moraju da pronađu objekat sa liste Ministarstva turizma i rezervišu minimum 5 noćenja.

 - Drugi korak je prikupljanje papira. Uz ličnu kartu, potrebna je potvrda o rezervaciji i dokaz o statusu (penzioni ček, potvrda o plati ili studiranju).

 - Treći korak je na podnošenje prijave: Prijava se podnosi lično na šalterima "Pošte Srbije", i to najkasnije 30 dana pre planiranog puta.

Za vaučere imaju pravo da se prijave:

- Penzioneri (kao i lica starija od 65 godina koja ne ostvaruju pravo na penziju).

- Zaposleni građani čija mesečna primanja ne prelaze 80.000 dinara.

- Nezaposlena lica koja su redovno prijavljena na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje.

- Studenti prvog, drugog i trećeg stepena (uz obaveznu potvrdu obrazovne ustanove).

- Korisnici prava na dodatak za negu i pomoć drugog lica i korisnici posebne naknade.

- Ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata.

- Nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava.

Gde važe vaučeri?

Državne subvencije važe isključivo za boravak u prijavljenim i kategorisanim ugostiteljskim objektima u Srbiji – hotelima, apartmanima, seoskim turističkim domaćinstvima i privatnim sobama.

Glavno pravilo je da se odmor mora provesti van mesta prebivališta.

Na primer, studenti vaučere ne mogu iskoristiti ni u mestu prebivališta, niti u mestu gde studiraju. Tradicionalno, najveće interesovanje vlada za domaće banje i planine, a na vrhu liste najtraženijih destinacija godinama se nalaze Vrnjačka Banja, Sokobanja, Zlatibor, Tara, Vrdnik i Zlatar.

(Alo)

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