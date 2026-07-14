"BIO SAM NEVEROVATNO NAIVAN" Hanter Bajden: Ukrajina je političko "zmijsko gnezdo"

HANTER Bajden, sin bivšeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Džoa Bajdena, izjavio je da je bio neverovatno naivan kada je prihvatio mesto u upravnom odboru ukrajinske kompanije "Burizma", jer je potcenio koliko je Ukrajina, kako je rekao, "političko zmijsko gnezdo".

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"Bio sam neverovatno naivan i nisam shvatao kakvo je političko zmijsko gnezdo Ukrajina, kao ni koliko je složena zbog preplitanja različitih interesa", rekao je Bajden u intervjuu ukrajinsko-američkom novinaru "Di-džej Vladu".

Prema njegovim rečima, u upravni odbor kompanije "Burizma" ušao je na poziv bivšeg predsednika Poljske Aleksandra Kvašnjevskog, koji je takođe bio njegov član.

Bajden je naveo i da je na njegovu odluku uticao stres nakon što je njegovom bratu Bou 2013. godine dijagnostikovan rak mozga, kao i činjenica da se i sam tada nalazio na ivici povratka narkomaniji.

"Da li sam znao da sam pogrešio kada sam prihvatio posao u 'Burizmi'? Da, znao sam. Shvatio sam to, i to veoma brzo... Gledajući unazad, sto odsto sam siguran da nije trebalo da prihvatim taj posao", dodao je.

Ipak, istakao je da, uprkos rizicima, odluka nije bila teška jer je posao bio veoma dobro plaćen.

"To je bio prokleto veliki novac, ogromna količina novca... To mi je promenilo život u smislu onoga što sam mogao da radim, ali i onoga što nisam smeo da radim. Ušao sam u upravni odbor potpuno svestan tog dela, ali nisam uzeo u obzir koliko će to kasnije moći da iskoriste kao oružje", rekao je sin bivšeg predsednika SAD, govoreći o godišnjoj naknadi od 600.000 dolara.

U oktobru 2020. godine list "Njujork post" objavio je seriju elektronskih poruka upućenih Hanteru Bajdenu, u kojima se navodi da je svog oca, tadašnjeg potpredsednika SAD, predstavljao svojim poslodavcima u ukrajinskoj kompaniji "Burizma".

Tadašnji predsednik SAD Donald Tramp tvrdio je da je Bajdenov sin za lobiranje i "prodaju" pristupa svom ocu dobio milione dolara.

(RT Balkan)