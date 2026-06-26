Ekonomija

NOVE CENE GORIVA U SRBIJI: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih 7 dana

В.Н.

26. 06. 2026. u 12:30

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MAKSIMALNA maloprodajna cena evrodizela biće 217 dinara za litar, a benzina 193 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, benzin je poskupeo za dva dinara, a cena dizela ostala je nepromenjena.

НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА У СРБИЈИ: Ево колико ћемо плаћати бензин и дизел у наредних 7 дана

Foto: Nataliia Makarovska / Alamy / Profimedia

Cene naftnih derivata važiće do petka, 3. jula 2026. godine.

Srbija očekuje dogovor o NIS-u prihvatljiv i za OFAC

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji, Aleksandrom Bocan-Harčenkom, o saradnji dve države u oblasti energetike.

Ministarka je navela da je potpisivanjem ugovora između akcionara sa MOL-om srpska strana okončala svoj deo posla u pregovorima i da se nada da će "Gaspromnjeft" i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji NIS-a, koji će biti prihvatljiv i za Kancelariju za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD.

- Imamo još malo vremena do isteka operativne licence i licence za pregovore. Nadamo se da će ruska strana učiniti sve da ne dođe do prekida u snabdevanju sirovom naftom, koja je ključna za rad rafinerije u Pančevu - navela je ministarka.

Govoreći o izgradnji naftovoda Srbija-Mađarska, Đedović Handanović je rekla da je diverzifikacija izvora ključna za dugoročnu sigurnost snabdevanja Srbije naftom i da očekuje nastavak razgovora sa novom vladom u Mađarskoj u vezi sa daljim aktivnostima na ovom projektu.

Đedović Handanović je naglasila značaj dugogodišnjeg partnerstva sa Gaspromom i stabilnih isporuka ruskog gasa, kao i produžetka gasnog aranžmana koji ističe 30. juna za dodatna tri meseca.

(Kurir)

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