NOVE CENE GORIVA U SRBIJI: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel u narednih 7 dana
MAKSIMALNA maloprodajna cena evrodizela biće 217 dinara za litar, a benzina 193 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, benzin je poskupeo za dva dinara, a cena dizela ostala je nepromenjena.
Cene naftnih derivata važiće do petka, 3. jula 2026. godine.
Srbija očekuje dogovor o NIS-u prihvatljiv i za OFAC
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji, Aleksandrom Bocan-Harčenkom, o saradnji dve države u oblasti energetike.
Ministarka je navela da je potpisivanjem ugovora između akcionara sa MOL-om srpska strana okončala svoj deo posla u pregovorima i da se nada da će "Gaspromnjeft" i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji NIS-a, koji će biti prihvatljiv i za Kancelariju za kontrolu strane imovine (OFAC) Ministarstva finansija SAD.
- Imamo još malo vremena do isteka operativne licence i licence za pregovore. Nadamo se da će ruska strana učiniti sve da ne dođe do prekida u snabdevanju sirovom naftom, koja je ključna za rad rafinerije u Pančevu - navela je ministarka.
Govoreći o izgradnji naftovoda Srbija-Mađarska, Đedović Handanović je rekla da je diverzifikacija izvora ključna za dugoročnu sigurnost snabdevanja Srbije naftom i da očekuje nastavak razgovora sa novom vladom u Mađarskoj u vezi sa daljim aktivnostima na ovom projektu.
Đedović Handanović je naglasila značaj dugogodišnjeg partnerstva sa Gaspromom i stabilnih isporuka ruskog gasa, kao i produžetka gasnog aranžmana koji ističe 30. juna za dodatna tri meseca.
(Kurir)
Preporučujemo
GDE JE GORIVO NAJVIŠE POSKUPELO: Razlike među državama su ogromne
23. 06. 2026. u 10:51
KAKO SE SADA RAČUNA CENA GORIVA? Detaljan vodič kroz novu formulu i pravila na pumpama
22. 06. 2026. u 10:29
VLADA SRBIJE DONELA NOVU ODLUKU: Tiče se cene goriva narednih 60 dana
21. 06. 2026. u 15:09
SJAJNA PONUDA ZA VOZAČE: G-Drive gorivo na popustu na svim benzinskim stanicama NIS-a
19. 06. 2026. u 13:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP POTPISAO NAREDBU 13219: "Dejtonski sporazum i Rezolucija 1244 se moraju poštovati"
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp produžio je danas vanredno stanje na nacionalnom nivou u vezi sa Zapadnim Balkanom, u skladu sa Zakonom o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima, objavljeno je danas na sajtu Federalnog registra SAD.
24. 06. 2026. u 17:38 >> 17:45
UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.
24. 06. 2026. u 18:41
Mesi pitao hrvatskog fudbalera: "DA LI SI NORMALAN", on kaže: "Ugasio sam ga!"
SA DVA gola u pobedi Argentine nad Austrijom, kapiten "Gaučosa" je oborio čak četiri rekorda Mundijala, od kojih je najbitniji onaj da je postao najbolji strelac svih vremena na Svetskim prvenstvima. Kota "18" - trenutna.
23. 06. 2026. u 16:05
Komentari (0)