TRAMP SADA DAO ULTIMATUM EVROPI: Imate rok do 4. jula

AMERIČKI predsednik Donald Tramp rekao je da EU mora da ratifikuje svoj trgovinski sporazum sa SAD do 4. jula ili će se suočiti sa "mnogo višim" carinama. Trampov ultimatum usledio je pošto evropski zvaničnici nisu uspeli da se dogovore o sporazumu.

Tramp je rekao da je razgovarao sa šeficom EU Ursulom fon der Lajen o tom pitanju i "složio se da joj da rok do 250. rođendana naše zemlje ili će, nažalost, njihove carine odmah skočiti na mnogo više nivoe".

Sjedinjene Države 4. jula obeležavaju 250 godina od kada su američke kolonije proglasile nezavisnost od britanske vlasti.

Fon der Lajen je u četvrtak rekla da je blok postigao "dobar napredak" ka ratifikaciji sporazuma do početka jula.

- Ostajemo potpuno posvećeni, sa obe strane, njegovoj implementaciji - dodala je.

Blok od 27 članica EU i SAD postigli su sporazum prošlog jula, utvrđujući carine na većinu evropske robe na 15 posto.

Ali je Tramp nezadovoljan brzinom njegove implementacije.

Situacija se zakomplikovala nakon što je Vrhovni sud SAD u februaru presudio da je Tramp prekoračio svoja ovlašćenja uvođenjem širokog spektra svojih carina, uključujući i EU.

Trampova administracija je od tada uvela privremenu carinu od 10 posto, dok traži trajnije načine za obnovu svoje trgovinske agende, piše AFP.

Sudska presuda ipak nije uticala na specifične sektorske carine poput onih na automobile, koje su prema sporazumu sa EU smanjene na 15 posto.

Dok sporazum još uvek čeka potpis zemalja članica EU, Tramp se prošle nedelje zakleo da će povećati carine na automobile i kamione iz EU na 25 odsto, optužujući blok da nije ispunio svoj deo dogovora.

Kipar, koji predsedava Savetom Evropske unije, saopštio je da želi da održi "pozitivan zamah" na razgovorima sa poslanicima Evropskog parlamenta 19. maja.

- Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoj deo istorijskog trgovinskog sporazuma koji smo dogovorili u Ternberiju, u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikada! - objavio je Tramp društvenim mrežama. "Dato je obećanje da će EU ispuniti svoj deo sporazuma i, prema Sporazumu, smanjiti svoje carine na NULU!"

Krajem marta, zakonodavci EU dali su zeleno svetlo za carinski sporazum sa Trampom, ali su takođe tražili dodatne zaštitne mere.

Uprkos uslovnom odobrenju Evropskog parlamenta, sporazum mora biti pregovarao sa državama EU pre nego što ga blok može sprovesti.

(RT)