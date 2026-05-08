OGLASIO SE DIREKTOR MOL-A: Evo šta kaže o kupovini NIS-a
MAĐARSKA kompanija MOL saopštila je danas da je u prvom kvartalu 2026. godine ostvarila dobit pre oporezivanja od 212 miliona dolara i navela da je namera da kupi Naftnu industriju Srbije (NIS) i puštanje u rad jedinica za odloženo koksovanje u Rijeci "najbolji primer da je kompanija dugoročno posvećena regionu i da preuzima odgovornost za svaku državu".
Predsednik i generalni direktor MOL grupe, Žolt Hernadi, izjavio je, povodom objavljenih finansijskih rezultata, da kompanija ostaje posvećena regionu centralne i jugoistočne Evrope.
- Naš cilj je oduvek bio da izgradimo ekosistem sigurnosti snabdevanja u centralnoj i jugoistočnoj Evropi u kojem će sinergije između rafinerija i energetske infrastrukture biti maksimalno iskorišćene. Nedavno puštena u rad jedinica za odloženo koksovanje u Rijeci, najveća investicija u istoriji naše hrvatske kompanije INA, kao i namera da kupimo NIS, najbolji su primeri toga da smo dugoročno posvećeni regionu i preuzimamo odgovornost za svaku državu - navedeno je u saopštenju.
Hernadi je naveo da su se geopolitičke neizvesnosti, izazovi u bezbednosti snabdevanja i državne intervencije koje su obeležile prošlu godinu dodatno intenzivirali u prvom kvartalu.
- Sukob u Iranu, prekid rada naftovoda Družba i regulacija cena širom regiona testirali su našu otpornost. Uzimajući sve to u obzir, veoma sam ponosan na rezultate MOL grupe i uprkos svim izazovima završili smo snažan kvartal. To je u velikoj meri rezultat našeg internog učinka i otpornog, integrisanog poslovnog modela. Veliko je dostignuće što ne moramo da menjamo naše finansijske smernice za ovu godinu i što smo na dobrom putu da ostvarimo sve ciljeve - naveo je generalni direktor MOL-a.
(Tanjug)
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda".
