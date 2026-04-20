Trampova kula na granici s Rusijom: Bivša sovjetska republika dobija luksuzni neboder nazvan po američkom predsedniku

GLAVNI grad Gruzije uskoro bi mogao značajno da promeni svoju panoramu, pošto organizacija povezana sa američkim predsednikom Donaldom Trampom planira izgradnju luksuznog nebodera od 70 spratova u Tbilisiju, što će biti najviša građevina u ovoj državi.

Prema izveštajima koje prenosi Volstrit džournal (WSJ), projekat nazvan "Trampova kula Tbilisi" (Trump Tower Tbilis) zamišljen je kao kompleks mešovite namene.

Kako se navodi, zgrada će obuhvatati luksuzne stambene jedinice, ekskluzivne maloprodajne prostore, kao i hotelske sadržaje najviše kategorije.

Za vizuelni identitet i dizajn zadužena je svetski poznata arhitektonska firma Gensler, dok iza realizacije stoji konzorcijum koji čine vodeće lokalne kompanije Arči grup (Archi Group) i Bajografi living (Biograpi Living).

Lokalni ekonomski analitičari ocenjuju da bi ulazak ovako zvučnog brenda mogao dodatno da podstakne tržište nekretnina u Gruziji, uprkos složenim geopolitičkim okolnostima u regionu.

Tbilisi se poslednjih godina pozicionira kao regionalni centar, a izgradnja ovakvog simbola moderne arhitekture mogla bi da privuče nove strane investicije. Ovaj potez označava nastavak intenzivne međunarodne ekspanzije brenda porodice Tramp tokom 2026. godine, prenosi Rojters.

U februaru je potpisan sličan ugovor u Australiji, vredan 1,5 milijardi tamošnjih dolara, što potvrđuje fokus organizacije na tržišta u razvoju i prestižne globalne lokacije. Struktura upravljanja ovim projektom ostaje u skladu sa ranijim protokolima Trampove organizacije.

Sva imovina i poslovni interesi predsednika Donalda Trampa nalaze se u okviru povereničkog fonda kojim upravljaju njegova deca.

Donald Tramp ne učestvuje u svakodnevnom odlučivanju i operativnom vođenju poslova, ali on je krajnji korisnik prihoda koje ovi projekti generišu.

(Tanjug)

