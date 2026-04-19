Neviđena prevara: Poznata kompanija izgubila 1,6 miliona evra zbog jednog mejla
ESTONSKA kompanija pretrpela je ogromnu štetu usled prevare poznate kao BEC (business email compromise), potvrdila je policija kojoj je u četvrtak prijavljena prevara. Prema preliminarnim podacima, iznos štete iznosi 1,6 miliona evra, piše Ärileht.
Prema prvim informacijama, kompanija je primila imejl od svog partnera u kojem je zatraženo da se ubuduće računi uplaćuju na drugi bankovni račun. Prevaranti su podesili da poruka izgleda kao da su je poslali predstavnici partnerske firme, ali se zapravo radilo o lažnom nalogu.
Reč je o šemi u kojoj prevaranti stupaju u elektronsku prepisku ili šalju fišing poruke, računajući na to da će primalac zbog nepažnje poverovati u sadržaj mejla i izvršiti traženu uplatu. Često se predstavljaju kao rukovodioci ili zaposleni i traže da se hitno izvrši određena uplata.
(Telegraf)
