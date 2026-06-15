URUGVAJ IMA ČETIRI ZVEZDICE NA GRBU: FIFA je pokušala da im "skine" dve, ali nije uspela, pročitajte istoriju ovog "Rata zvezdica"

FUDBALSKA reprezentacija Urugvaja u ponedeljak će utakmicom protiv Saudijske Arabije započeti operaciju Svetsko prvenstvo u fudbalu 2026.

BEAUTIFUL SPORTS/Carabelli / imago sportfotodienst / Profimedia

Svi ljubitelji fudbala dobro znaju da su nebesko-plavi dva puta osvajali Svetska prvenstva, prvi put u Montevideu kada su prethodno u polufinalu protiv Moše, Tirketa i još devet srpskih reprezentativaca imali pomoć sudija i lokalnog policajca, a drugi put u Riju kada su šokirali Brazilce na slavnoj Marakani. Ali, zašto onda "urusi" na grbu imaju prišivene četiri zvezdice?

FIFA je vrlo striktna po pitanju dodavanja zvezdica na grbove nacionalnim timova, pa je tako na Mundijalu u Rusiji zabranila dresove Egipta koji je, u čast sedam titula šampiona Afrike, imao sedam petokraka na svom grbu.

Zašto Urugvaj ima četiri zvezdice na grbu

Brazil ih ima pet, jer je pet puta osvajao planetarne šampionate, Francuzi su u Moskvi 2018. prišili drugu, a Argentinci onomad u Kataru treću.

Ali Urugvajci, čini se, imaju dve viška?

Da bi se dobio odgovor na ovo pitanje treba upaliti vremeplov i vratiti se u vreme pre prvog Mundijala, u dvadesete godine prošloga veka.

Selekcija Urugvaja osvojila je dve titule olimpijskih šampiona u fudbalu, 1924. u Parizu i 1928. u Amsterdamu.

Ono što ova dva fudbalska turnira na OI razlikuje od svih potonjih je to što su u vreme odigravanja bili najjača fudbalska takmičenja na svetu, a i od njih i od prethodnih razlikuje ih to što su, iako deo Olimpijskih igara, organizovani u saradnji FIFA i lokalnih fudbalskih asocijacija (1924. FS Francuske, 1928. FS Holandije). Međunarodni olimpijski komitet pristao je na uslove FIFA da se ne meša u organizaciju.

Slična stvar u organizacionom timu je bila i u Antverpenu 1920. kada je domaćin Belgija osvojila turnir, s razlikom što tada nije bio dozvoljen nastup profesionalcima. Na prvih pet olimpijskih fudbalskih turnira učestvovali su isključivo amateri, a posle osnivanja Mundijala FIFA odigrano je još nekoliko fudbalskih turnira na OI sa profesionalnim učesnicima, ali zbog nesuglasica u organizaciji između FIFA i MOK, Međunarodna fudbalska federacija ih ne uzima u obzir. Zato je Urugvaj 1992. samoinicijativno na grb dodao dve zvezdice, a FIFA i KONMEBOL se nisu žalili.

A malo je nedostajalo da se FIFA predomisli i ukine ovo pravo Urugvaju. Štaviše, to je početkom 2022. godine i pokušala da uradi. Procureli su mejlovi tadašnjeg zvaničnog proizvođača opreme u kome obaveštavaju FS Urugvaja da im je iz FIFA naloženo da naprave novu garnituru dresova "urusima" sa dve zvezdice na grbu, umesto četiri.

Urugvajci su pokrenuli pravnu borbu, koja je konačno 30. maja 2022. godine rešena u njihovu korist.

FOTO: fifa/printskrin

"U slučaju da olimpijski fudbalski turnir bude odigran u skladu sa njenim pravilnikom, FIFA će priznati ovaj turnir kao svetski fudbalski šampionat" - piše u dokumentu koji je potpisala Međunarodna fudbalska federacija.

FIFA je bila suočena sa dokumentima u kojima je priznavala Urugvajcima šampionsko zvanje, uključujući i nekoliko memorabilija koje ponosno izlaže u svom muzeju u Cirihu. Tako, u sekciji gde su prikazana olimpijska zlata južnoameričke zemlje jasno piše da je "Urugvaj osvajanjem ovih dveju medalja i kasnijim zlatom sa prvog Mundijala, ostvario het-trik titula Svetskog šampiona".

Straight from the @FIFAMuseum -



"By Winning Olympic Gold in 1924 and 1928, and the World Cup in 1930, Uruguay achieved a hat-trick of World titles" ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/FdIW2hPDVe — Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) May 31, 2021

Takođe, FIFA računa olimpijske fudbalske turnire iz 1924. i 1928. godine kada navodi Urugvaj kao rekordera u broju uzastopnih utakmica bez poraza na FIFA svetskim prvenstvima:

- Pre poraza od Mađarske (u polufinalu SP 1954 prim. nov.), Urugvaj je u periodu od 30 godina bio neporažen na 21 utakmici u okviru svetskih šampionata, dva olimpijska turnira i tri Svetska kupa - piše u najavi meča za treće mesto sa Austrijom koja je izložena u Muzeju FIFA u Cirihu.

Fun fact: the @FIFAMuseum include the 1924 and 1928 Olympics when referencing Uruguay’s record undefeated streak at the World Cup



19 wins, 1 draw

• Wins: Yugoslavia x2, 🇳🇱x2, 🇦🇷x2, 🇺🇸,🇫🇷,🇨🇭,🇩🇪,🇮🇹, 🇷🇴, 🇵🇪, 🇧🇴, 🇸🇪, 🇧🇷, 🇨🇿,🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿.

• Draws: 🇪🇸 pic.twitter.com/WzGrRj3cT0 — Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) April 7, 2022

Na kraju, FIFA je u svom muzeju između ostalih memorabilija, izložila i džepni sat nekadašnjeg reprezentativca Urugvaja Pedra Petronea. Pločica sa natpisom ispod sata ispisuje:

- Petroni je bio svetski fudbalski šampion tri puta, a postizao je golove za Urugvaj 1924. i 1928. godine.

The @FIFAMuseum has an old pocket watch that belonged to Pedro Petrone



The section reads: "Petrone was world champion three times and scored for Uruguay in the 1924 and 1928 Olympic finals" pic.twitter.com/DGNDUgWVMC — Uruguay Football ENG (@UruguayFootENG) August 6, 2021

Uostalom, stariji ljubitelji fudbala se možda i sećaju da je to čak bilo nepodeljeno mišljenje u svetu fudbala sve do 1954. godine kada je izašla knjiga "Čudesna istorija Svetskog kupa", nekadašnjeg prvog čoveka FIFA Žila Rimea, u kojoj je on, otac Mundijala, pokušao da se ogradi od svoje i uloge FIFA u organizaciji fudbalskih turnira na olimpijadama 1924. i 1928.

Ulje na vatru dolio je zloglasni Sep Blater koji je 1980, dok je obavljao ulogu Generalnog sekretara Međunarodne fudbalske asocijacije, naručio da se napiše knjiga "Vek fudbala" u kojoj je napisana laž da su na fudbalskim turnirima na svim olimpijskim igrama igrali isključivo amaterski igrači i da tako osvajači mogu da ponesu samo titule "amaterskih prvaka sveta".

Rimea i Blatera je raskrinkao istoričar Pjer Arigi u svojoj knjizi pod nazivom "Trideset i šest laži Žila Rimea: Kritika uticajne knjige 'Čudesna istorija Svetskog kupa'".

Zahtev iz 1992. podneo je fudbalski novinar i istoričar Atilio Garido koji je dokazao da je FS Urugvaja posle OI u Parizu prosledio FIFA zvaničan zahtev da se tituliše kao "Svetski šampion sa OI u Parizu iz 1924". Slično su prosledili i četiri godine kasnije, samo sa izmenom reči Pariz u Amsterdam i promenom godine. FIFA se složila sa oba ova zahteva 1925, odnosno 1929. godine.

Garido je 1992. godine na Kongresu FIFA u Cirihu uspeo da izgura svoj zahtev da se Urugvaj prizna kao zvanični četverostruki osvajač šampionata sveta u fudbalu pod okriljem FIFA, u skladu sa "smernicama vremena".

FOTO: fifa/printskrin

Na kraju, Urugvaj je posle dugotrajne borbe, čini se definitivno, uspeo da se izbori za pravo na četiri zvezdice koje je ponosno nosio na Mundijalima 2002, 2010, 2014, 2018, 2022, pa sada i ove godine.