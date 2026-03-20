PANIKA U AUSTRALIJI: Gorivo na izmaku, nestašica pogodila i prestonicu (VIDEO)

DESETINE benzinskih stanica širom Australije ostale su potpuno bez goriva, dok distributeri teško prate nagli rast potražnje izazvan paničnom kupovinom usled nestabilnosti cena zbog sukoba na Bliskom istoku.

Tim povodom oglasila se organizacija NRMA upozorivši da su regulatori "propustili priliku" da spreče rast cena, dok velika potražnja gura cene goriva ka "trajno visokom nivou" na istočnoj obali.

Vlada Novog Južnog Velsa saopštilaje da je 32 od ukupno 3000 benzinskih stanica u toj državi ostalo bez bar jedne vrste govriva, što je dovoljno da pojedina manja mesta ostanu bez snabdevanja.

Federalna vlada je najavila da će sistem distribucije ubaciti milione litara dodatnog goriva, kao i da je izdata dozvola za prodaju goriva nižeg kvaliteta i puštanje dela obaveznih rezervi. Za sada je uvođenje racionisanja isključene, prenosi Gardijan.

Premijer Kris Mins izjavio je da goriva ima dovoljno, ali je problem u distribuciji zbog toga što građani prave zalihe.

- Teško je dopuniti pumpe ako se gorivo troši brže nego što je uobičajeno - rekao je on.

Predstavnici poljoprivrednika upozorili su da su pojedina mesta već ostala bez goriva, kao i da postoji rizik za poljoprivrednu proizvodnju jer mašine i transport zavise od dizela.

Snabdevanje dodatno otežava činjenica da velike kompanije daju prednost redovnim kupcima, dok manji nezavisni distributeri sve teže dolaze do goriva zbog rasta veleprodajnih cena.

Cene benzina u većim gradovima već su dostigle skoro rekordne nivoe i očekuje se da će tu i ostati. U pojedinim delovima zemlje cena je premašila 2,30 dolara po litru.

Nestašice su pogodile i urbana područja, pojedine pumpe u Kanberi ostale su bez goriva tokom vikenda zbog nagle kupovine.

Lokalne vlasti i industrija održale su hitne razgovore kako bi se poboljšala distribucija, ali upozorenja stižu da bi kriza mogla da ima ozbiljne posledice po ekonomiju i svakodnevni život građana, posebno u ruralnim sredinama.

(Gardijan)