Ekonomija

DRAMATIČNA IZJAVA KATARSKOG MINISTRA: Preti totalna obustava izvoza energenata

P. Đurđević

06. 03. 2026. u 13:04

KATAR očekuje da svi proizvođači energije u Persijskom zalivu obustave izvoz u roku od nekoliko nedelja ako se sukob sa Iranom nastavi i cena nafte dostigne 150 dolara po barelu, rekao je danas ministar energetike zemlje Sad al-Kabi za Fajnenšel tajms (FT).

ДРАМАТИЧНА ИЗЈАВА КАТАРСКОГ МИНИСТРА: Прети тотална обустава извоза енергената

Foto: Profimedia/ilustracija

Prema njegovim rečima, kompanije u Persijskom zalivu bi u narednim danima mogle da proglase višu silu (force majeure) zbog sukoba na Bliskom istoku, dok bi potpuni prekid i povratak normalnim isporukama mogao da traje od nekoliko nedelje do nekoliko meseci.

Ministar je upozorio da bi cene sirove nafte mogle da dostignu 150 dolara po barelu u naredne dve do tri nedelje ako brodovi i tankeri ne budu mogli da prolaze kroz ključni Ormuski moreuz, koji povezuje najveće proizvođače Zaliva sa Omanom i Arapskim morem.

- Ako se ovaj rat nastavi nekoliko nedelja, rast BDP-a širom sveta će biti pogođen - rekao je al-Kabi.

Prema njegovim rečima, treba očekivati rast cena energije, kao i nestašice nekih proizvoda i lančane reakcije u fabrikama koje neće moći da snabdevaju, prenosi Rojters.

Katar je u ponedeljak obustavio kompletnu proizvodnju tečnog prirodnog gasa (LNG) nakon iranskih napada dronovima na ključna postrojenja u Ras Lafanu i Mesaidu.

Na ovaj način je sa tržišta uklonjeno oko 20 odsto svetske ponude LNG. Pored toga, Iran je blokirao transport energenata kroz ključnu rutu preko Ormuskog moreuza, što je povećalo zabrinutost za snabdevanje.

Nivo popunjenosti evropskih skladišta gasa iznosi 31 odsto, znatno manje u odnosu na 40 odsto u isto vreme prošle godine.

(Tanjug)

