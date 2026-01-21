SINIŠA MALI: Leteći taksi stiže za Ekspo

PRVI potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali govorio je o dolasku letećih taksija u Srbiju i velikim uspehom u vezi sa preuzimanjem NIS-a.

Foto: Printskrin Instagram/mali_sinisa

O dogovoru sa jednom američkom kompanijom oko letećeg taksija koji će biti gotov premijerno za Ekspo, ministar kaže:

"Pa, ja mislim da i po mom osmehu vidite koliko sam srećan i zadovoljan time. Na prošlogodišnjem Davosu je predsednik Vučić razgovarao i upoznao se sa čermenom i osnivačem kompanije "Arčer", koja je vodeća kompanija u svetu, američka kompanija inače, za proizvodnju letećih taksija. Tada smo obećali da ćemo u Srbiji imati leteće taksije, mi smo taj ugovor potpisali juče, ja sam ga potpisao ispred Vlade Republike Srbije. Nismo mogli, nismo smeli da razgovaramo i pričamo o tome do danas, zbog otvaranja berze u Americi i tako dalje, ali sa ponosom mogu da kažem da smo prva zemlja u Evropi sa takvim ugovorom, da ugovor imamo sa najvećim, najboljim igračem na svetu, da je to američka kompanija koja je apsolutni lider i da s obzirom na svu regulativu koju treba da prođe taj novi vid avionskog saobraćaja, ja očekujem da ćemo mi već 2027. godine imati bar demonstracione letove za leteći taksi ovde kada je Ekspo u pitanju. Ogroman signal i ljudima u Srbiji, ali naravno i ljudima van Srbije, da smo spremni za inovacije, za nove tehnologije, za nešto potpuno novo i ja sam, da budem iskren, mnogo ponosan na to. I još jedno obećanje koje smo dali, još jedno obećanje koje smo ispunili", kaže Siniša Mali.

(Alo)