Ekonomija

RASTE NAKNADA ZA NEZAPOSLENE: Evo koliko će se isplaćivati od februara

K. Despotović

17. 01. 2026. u 14:49

BUDUĆI da je inflacija u 2025. godini prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iznosila 2,7 odsto, za taj procenat su uvećane i osnovice.

РАСТЕ НАКНАДА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ: Ево колико ће се исплаћивати од фебруара

Foto Novosti

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) uradila je godišnje usklađivanje iznosa osnovice dnevne novčane naknade, kao i najnižeg i najvišeg mesečnog iznosa novčane naknade sa godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2025. godini, objavila je NSZ.

Tako će osnovica dnevne novčane naknade iznositi 1.507,12, a trenutno je 1.467,50, najniža mesečna novčana naknada umesto sadašnjih 32.858 dinara, 33.745 dinara a najviša novčana naknada 78.226 dinara, što je za oko 2.000 dinara više od sadašnje najveće naknade koja iznosi 76.169.

Usklađeni iznosi primenjivaće se na utvrđivanje visine i obračun novčane naknade počev od 1. februara 2026. godine, a u skladu sa odredbom člana 70. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, navedeno je u saopštenju.

Odluka, sa usklađenim iznosima, objavljena je na veb-sajtu NSZ u rubrici dokumenti- pojedinačna akta. 

(24sedam)

