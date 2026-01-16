NOVA EKONOMSKA MAPA EVROPE: Ovo su najveće EU ekonomije u 2026.

NAJNOVIJE projekcije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za 2026. godinu pokazuju tiho, ali izuzetno značajno pomeranje ekonomskog težišta unutar Evrope. Prema podacima o nominalnom BDP-u po državama, Rumunija se pozicionirala tačno u sredinu evropske rang-liste - ispred Češke, Grčke, Portugala, Finske, Mađarske, pa čak i Luksemburga, a tek neznatno iza Danske.

MMF

Za zemlju koja je još pre desetak godina percipirana kao periferija evropske ekonomije, ovo predstavlja istorijski iskorak.

Brojke koje menjaju percepciju

Prema MMF-ovim projekcijama, nominalni BDP Rumunije u 2026. godini trebalo bi da dostigne oko 445 milijardi dolara, čime se zemlja svrstava u višu srednju klasu evropskih ekonomija. Time Rumunija prestiže:

Češku (417 mlrd $)

Portugal (365 mlrd $)

Finsku (336 mlrd $)

Grčku (305 mlrd $)

Mađarsku (270 mlrd $)

Luksemburg (108 mlrd $)

i dolazi tik iza Danske, čiji se BDP procenjuje na oko 500 milijardi dolara.

Istovremeno, Poljska sa projektovanih 1.110 milijardi dolara ostaje jasan lider Centralne i Istočne Evrope - ali sve više izgleda kao model koji Rumunija sada sistematski sledi.

„Sledeća Poljska“

Kako navodi autor analize koja prati ovu grafiku, rast rumunske ekonomije već godinama prati rastući apetit investitora. Širenje industrijske baze, rast IT sektora, povećanje domaće potrošnje i sve veća integracija u evropske lance vrednosti stvaraju uslove za dugoročno ubrzanje razvoja.

- Trebale su dve decenije da Poljska dođe tu gde je danas, ali izgleda da je Rumunija konačno ušla u istu razvojnu putanju - poručuje analitičar.

Drugim rečima, Rumunija se više ne posmatra kao tranziciona ekonomija, već kao nova srednjoevropska ekonomija rasta.

Šira slika: Zapad i dalje dominantan, ali Istok hvata korak

IMF-ovi podaci pokazuju da Zapadna Evropa i dalje čini oko 40% ukupnog evropskog BDP-a, ali promene unutar kontinenta postaju sve vidljivije.

Na vrhu ostaju:

Nemačka (5.328 mlrd $)

Ujedinjeno Kraljevstvo (4.226 mlrd $)

Francuska (3.559 mlrd $)

Italija (2.702 mlrd $)

Međutim, upravo u srednjem delu tabele vidi se najdinamičniji pomak: Poljska, Rumunija, Češka i druge zemlje regiona postepeno menjaju ekonomsku mapu Evrope.

Zašto je ovo važno?

Nominalni BDP nije savršena mera životnog standarda, ali jeste ključni pokazatelj ekonomske mase, investicionog potencijala i političke težine jedne države.

Za Rumuniju, ulazak u „srednju ligu“ evropskih ekonomija znači:

veću privlačnost za strane investicije

veću težinu u evropskim ekonomskim politikama

snažniju pregovaračku poziciju unutar EU

i stabilniju bazu za dugoročni rast životnog standarda

Tiha promena evropske ekonomske mape

Ako se ovi trendovi nastave, Evropa u narednoj deceniji neće biti podeljena samo na „bogati Zapad“ i „siromašni Istok“. Sve više će ličiti na kontinent sa snažnim srednjoevropskim pojasom rasta, u kojem Rumunija ima ambiciju da postane ono što je Poljska danas - regionalni ekonomski stub.

A podaci MMF-a pokazuju da to više nije samo ambicija, već proces koji je već u toku.

(Bankar.me)

BONUS VIDEO:

Brojke kažu da niko nije bio pogubniji po srpsku ekonomiju od Dejana Šoškića!