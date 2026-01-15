ODLIČNE VESTI ZA SRBIJU Sijarto: Za jedan do tri dana dogovor MOL-a sa "Gaspromnjeftom" o NIS-u

ŠEF mađarske diplomatije Peter Sijarto rekao je postoji realna šansa da MOL u roku od jednog do tri dana postigne ključni dogovor sa "Gaspromnjeftom" o kupovini većinskog udela u NIS-u.

Foto: Profimedia

Kako je naveo, MOL i "Gazpromnjeft" su prilično brzo napredovali u svojim pregovorima.

-Mislim da mogu da vam saopštim dobre vesti. MOL i Gazpromnjeft su prilično brzo napredovali u svojim pregovorima, tako da postoji realna šansa da u roku od jednog do tri dana postignu ključni dogovor, koji je veoma značajan iz perspektive kupovine većinskog udela NIS-a od strane MOL-a, rekao je Sijarto u intervjuu za Radio televiziju Srbije (RTS).

Kada se to desi, dodao je, onda će zahtev američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAC) biti podnet odmah.

-I pošto je mađarska vlada diplomatski podržala MOL u kupovini udela Gazpromnjefta u NIS-u, svakako ćemo pružiti diplomatsku pomoć i podršku da bi procedura OFAC-a bila uspešna, poručio je Sijarto, koji se danas sastao sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Sijarto je objasnio da je razlog za diplomatsku podršku mađarske vlade MOL-u, to što će, u slučaju da MOL uspešno otkupi većinski udeo u NIS-u, tržišta Slovačke, Mađarske i Srbije delovati integrisano preko MOL-a.

-MOL je u tesnim pregovorima sa ADNOK-om i mislim da će to biti sjajne vesti ukoliko to integrisano delovanje tri tržišta u regionu dobije i podršku u vidu saradnje sa ADNOK-om i MOL-om u pogledu Srbije, ali to je njihov posao. Mi pozdravljamo njihove pregovore u tom pogledu i nadamo se da će biti uspešni, rekao je šef mađarske diplomatije.

(Tanjug)

