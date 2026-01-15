"PREGOVORI O NIS-U TEKU DOBRO" Sijarto: Narednih dana prvi značajan korak (VIDEO)

MINISTAR spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u teku dobro i da narednih dana može da se očekuje prvi značajan korak u pregovorima između sadašnjeg većinskog vlasnika Gaspromnjefta i MOL-a.

Foto: Tanjug

On je nakon sastanka sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović istakao da je Vlada Mađarske stalno podržavala Vladu Srbije da od administracije SAD stigne odluka da se sankcije ukinu, kao i da se pruža diplomatska podrška MOL-u da postane većinski vlasnik NIS-a.

- Kada sam prethodni put bio ovde rekao sam da ćemo učiniti sve da se vi izborite sa teškom situacijom koja je nastala zbog toga što iz pravca Hrvatske Srbija više nije dobijala naftu. Shodno našem obećanju, MOL je svoj izvoz nafte prema Srbiji povećao dva i po puta. To znači da je MOL sada već najveći uvoznik goriva ovde u Srbiji. Sva tri njegova depoa za gorivo ovde u Srbiji su popunjena do maksimuma i za 20 odsto je povećan promet na MOL-ovim benzinskim pumpama poslednjih nedelja - rekao je Sijarto.

Ocenio je da je proteklo vreme potvrdilo da bez Mađarske nema energetske bezbednosti u Srbiji, a bez Srbije nema energetske bezbednosti u Mađarskoj.

Foto: Tanjug

- Želim da zahvalim našim prijateljima u Srbiji što su i prošle godine bili naši partneri od poverenja i što smo iz pravca Srbije dobili 7,8 milijardi kubnih metara gasa - rekao je on.

Sijarto je ocenio da je briselska politika naklonjena ratu i sankcijama, odnosno da su briselske sankcije dovele do toga da su zemlje u centralnoj Evropi morale da se suoče sa energetskom krizom.

- Nažalost, moram da kažem da Brisel želi dalje da pogoršava energetsku situaciju centralne, odnosno jugoistočne Evrope i da nas odseku od linija snabdevanja u dogledno vreme. Međutim, naši dosadašnji razgovori su potvrdili da je prijateljstvo između Mađarske i Srbije urodilo plodom i ovaj put, jer smo uspeli da se izborimo sa ovom teškom situacijom i, zahvaljujući mađarsko-srpskom prijateljstvu, tokom proteklih nedelja, proteklih meseci, uspeli smo da obezbedimo snabdevanje energijom u ovom regionu - naglasio je on.

(Tanjug)