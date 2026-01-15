SIJARTO: MOL želi većinsko vlasništvo u NIS-u (VIDEO)
MINISTAR spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas u Beogradu da je naftna kompanija MOL zainteresovana za dobijanje većinskog vlasništva u Naftnoj industriji Srbije.
- MOL želi da dobije većinski udeo. Specifikacija svih daljih podataka, naravno, zavisi od MOL-a, ali svakako govorimo o većinskom vlasništvu - rekao je Sijarto.
On je tako odgovorio, na zajedničkoj konferenciji za ministrkom Dubravkom Đedović Handanović, na pitanje za koji procenat vlaništva u NIS-u je MOL zainteresovan.
Na pitanje da li očekuje pozitivan odgovor kada bude poslat zahtev američkom OFAK-u, Sijarto je rekao:
- Što se tiče pitanja vezano za sankcije (NIS-u), čim dođe između MOL-a i Gaspromnjefta do prvog važnog dogovora, mi ćemo se odmah obratiti OFAK-u u Vašingtonu i nadamo se da će u sklopu jednog ubrzanog procesa biti obezbeđena i dozvola. Što se tiče diplomatskih zadataka vezano za to, radimo na tome i prema Americi.
(Tanjug)
