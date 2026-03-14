U POSLEDNJEM TRENUTKU: Slovačka odustala od blokiranja EU sankcija Rusiji

SLOVAČKA je u poslednjem trenutku odustala od svog protivljenja obnavljanju sankcija Evropske unije protiv ruskih entiteta i pojedinaca, saopštili su danas diplomatski izvori.

Ambasadori EU pokrenuli su u subotu pisanu proceduru za produženje sankcija na više od 2.700 entiteta i pojedinaca odgovornih za pomaganje ruskom ratu u Ukrajini, rekao je izvor iz EU.

Šta je Slovačka želela?

Spisak sankcionisanih entiteta i pojedinaca porastao je na više od 2.700 imena od 2014. godine i mora se obnavljati svakih šest meseci.

Bez odluke o produženju, „crna lista“ bi prestala da važi od nedelje, 15. marta.

Slovačka je zahtevala da se sa sankcionisane liste uklone dva imena: Ališer Usmanov, ruski milijarder, i Mihail Fridman, jedan od osnivača finansijske grupe Alfa.

U suprotnom, Bratislava je pretila da će staviti veto na obnavljanje sankcija, objašnjava AFP.

Slovačka je konačno odlučila da odustane od tog zahteva, naglasio je diplomatski izvor.

Ko su Usmanov i Fridman?

Ališer Usmanov je rusko-uzbekistanski milijarder koji je stekao bogatstvo u metalskoj i rudarskoj industriji, telekomunikacijama i medijima.

Evropska unija ga je sankcionisala uz obrazloženje da je jedan od vodećih ruskih biznismena čiji su interesi u sektorima kao što su čelik, rudarstvo i telekomunikacije važan izvor prihoda za rusku državu i da je blizak ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

Mihail Fridman je ruski biznismen ukrajinskog porekla i jedan od osnivača Alfa grupe, velikog poslovnog konglomerata koji obuhvata bankarstvo, energetiku i telekomunikacije.

Alfa-banka, deo grupe, najveća je privatna banka u Rusiji.

Fridman je među najistaknutijim ruskim oligarsima i godinama ima jake poslovne veze u Evropi, uključujući investicionu grupu LetterOne sa sedištem u Luksemburgu.

Zašto Slovačka i Mađarska često blokiraju sankcije?

Slovačka i Mađarska su poslednjih godina često koristile svoje pravo veta kako bi pokušale da ublaže ili blokiraju evropske sankcije protiv Rusije.

Sankcije EU u oblasti spoljne politike moraju biti jednoglasno odobrene, tako da svaka država članica može da blokira odluku ako se sa njom ne slaže.

Slovačku vladu predvodi premijer Robert Fico, koji redovno kritikuje sankcije protiv Rusije, tvrdeći da one više štete evropskoj ekonomiji nego Moskvi.

Njegova vlada je takođe obustavila vojnu pomoć Ukrajini i često se pridružuje mađarskom premijeru Viktoru Orbanu u evropskim diskusijama o Rusiji, koja takođe ima bliske političke i ekonomske veze sa Moskvom.

Odluka EU doneta je u poslednjem trenutku jer je, pored Slovačke, i Mađarska tražila da se sa spiska uklone neki ruski oligarsi.

(Indeks.hr)

