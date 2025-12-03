U SKUPŠTINI USVOJEN SET ZAKONA: O ovome su se poslanici usaglasili - Nafta, gas, obavezne rezerve...

U SKUPŠTINI Srbije danas su usvojeni zakoni iz oblasti energetike čiji je cilj veća sigurnost, kvalitet i pouzdanosti snabdevanja domaćeg tržišta, a reč je o zakonima o nafti, gasu i obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa.

Foto: Novosti

Zakon o nafti uređuje način organizovanja i funkcionisanja tržišta nafte, derivata nafte i drugih motornih i energetskih goriva, prava i obaveze učesnika na tržištu, projektovanje, izgradnju, korišćenje i zaštitu energetskih objekata u oblasti nafte, formiranje i korišćenje operativnih rezervi, kao i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Navedeno je i da Vlada Srbije propisuje način utvrđivanja najviših cena osnovnih derivata nafte bez fiskalnih dažbina u slučaju sprečavanja poremećaja na tržištu nafte i derivata nafte ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na ovom tržištu.

U slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja zbog nedovoljne ponude na tržištu energenata ili nastupanja drugih vanrednih okolnosti, Vlada Srbije može odobriti izmenu graničnih vrednosti određenih karakteristika kvaliteta derivata nafte koji se mogu staviti na tržište za period od najviše šest meseci.

Zakon o nafti je propisao i da energetski subjekti koji obavljaju delatnost proizvodnje električne energije ili kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije su dužni da obezbede operativne rezerve derivata nafte i uglja u količini koja će omogućiti najmanje 21 dan njihove prosečne proizvodnje električne i toplotne energije u januaru, februaru i martu za prethodnih pet godina.

Operativne rezerve uglja moraju da se nalaze na deponijama uglja koje obezbeđuje i kojima upravlja energetski subjekt.

Zakonom o gasu uređuju se uslovi za pouzdano, sigurno i kvalitetno snabdevanje kupaca prirodnim gasom, uslovi i način obavljanja energetskih delatnosti u sektoru prirodnog gasa, kao i delokrug rada Agencije za energetiku Srbije u sektoru prirodnog gasa, ali i način organizovanja i funkcionisanja tržišta prirodnog gasa, prava i obaveze učesnika na tržištu.

Ovaj zakon, kako je navedeno, štiti i kupce prirodnog gasa, a bavi se i projektovanjem, izgradnjom, održavanjem i korišćenjem gasovoda i unutrašnjih gasnih instalacija, opreme pod pritiskom, kao i nadzorom nad sprovođenjem ovog zakona.

Propisano je da se u gasovodni sistem pored prirodnog gasa može preuzeti i vodonik u meri u kojoj se može tehnički i bezbedno koristiti i prenositi kroz sistem.

Utvrđeno je i da će operator distributivnog sistema preuzeti sve merne uređaje, odnosno merno-regulacione stanice najkasnije do 31. decembra 2027, a obavezuje se i operator distributivnog sistema da ugovor kojim se uređuju uslovi za preuzimanje mernih uređaja, odnosno merno-regulacionih stanica dostavi kupcu, odnosno proizvođaču u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakonom o obaveznim rezervama nafte, derivata nafte i prirodnog gasa uređuje se formiranje, finansiranje, održavanje, razmeštaj, kao i obnavljanje i puštanje na tržište obaveznih rezervi nafte, derivata nafte i prirodnog gasa, kao i delokrug rada Uprave za rezerve energenata i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona.

Prema odredbama ovog zakona nosilac aktivnosti u vezi sa formiranjem, održavanjem, investiranjem i izveštavanjem o obaveznim rezervama ovih energenata je Ministarstvo rudarstva i energetike, odnosno Uprava za rezerve energenata u njegovom sastavu.

Propisano je da se obavezne rezerve nafte i derivata nafte formiraju u visini 90 dana prosečnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosečne dnevne potrošnje u Srbiji, u zavisnosti koja količina je veća.

Usvojene izmene zakona o porezu na dohodak, taksama, PDV-u, jednošalterskom sistemu...

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su danas izmene Zakona o porezu na dohodak građana, o republičkim administrativnim taksama, elektronskim otpremnicama, Nacionalnom spoljnotrgovinskom jednošalterskom sistemu, poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o elektronskom fakturisanju, doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.



Usvojen zakon o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte

Nacionalni jednošalterski sistem trebalo bi da omogući jedno mesto na kome će privreda i građani moći elektronski da podnose zahteve za različita uverenja i odobrenje za uvoz i izvoz i za tranzit.Ovim zakonom se uređuje uspostavljanje, rad, funkcionalnost, upravljanje i druga pitanja u vezi sa Nacionalnim spoljnotrgovinskim jednošalterskim sistemom, kao i razmena podataka između korisnika sistema za podnošenje zahteva i drugih isprava i dostavljanje odluka u elektronskoj formi, u vezi sa uvozom, izvozom i tranzitom robe u skladu sa propisima.Usvojenim izmenama Zakona o elektronskim otpremnicama između ostalog se predviđaju dodatni izuzeci od obaveze slanja elektronske otpremnice.U tom smislu, propisuje se izuzetak u slučaju snabdevanja vazduhoplova gorivom i mazivom ukoliko je mesto otpreme i mesto preuzimanja isti aerodrom, nakon što je definitivno utvrđeno da bi, u slučaju primene obaveze na ovakve situacije, postojao rizik u slučaju korišćenja uređaja koji sadrže elektroniku i emituju elektromagnetna zračenja.

Skupština Srbije usvojila je danas i Zakon o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte i Zakon o porezu na uvoz ugljenično-intenzivnih proizvoda.

Zakonom o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte uvodi se porez za najveće emitere gasova sa efektom staklene bašte kojim se obezbeđuje sistematsko smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.

Cilj zakona je smanjenje emisije i usklađivanje s evropskim klimatskim politikama, primena principa emiter plaća i obezbeđivanje javnih prihoda za finansiranje zelene tranzicije.

Zakon je predvideo mogućnost davanja podsticaja za obveznike koji sprovode projekte u cilju dekarbonizacije a njime se uvodi porez na emisije i to ugljen-dioksid, azot, suboksid i perfluoro ugljovodonike.

Zakonom o porezu na uvoz ugljenično-intenzivnih proizvoda sprečava se neravnopravna konkurencija između uvoznih proizvoda i proizvoda domaćih proizvođača, koji su obveznici poreza na emisije gasova sa efektom staklene bašte i da se obezbeđuje stimulativno okruženje za smanjenje emisije i unapređenje zaštite životne sredine.

Utvrđuje se porez na uvoz ugljenično-intenzivnih proizvoda po uzoru na mehanizam za utvrđivanje ugljenika na granici Evropske unije, takozvani CBAM.

Definišu se vrste proizvoda na koje se porez odnosi, pri čemu su obuhvaćeni proizvodi iz četiri grupe.

To su gvožđe odnosno čelik, cement, đubrivo i aluminijum, prema odgovarajućim tarifnim oznakama carinske tarife.

Usvojen Zakon o akcizama i podršci mladima za stanove

Izmenama Zakona o akcizama koji su danas usvojene u Skupštini Srbije povećavaju se akcize na cigarete, duvan i tečnost za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara sledeće godine.

Povećanje akciza na cigarete odnosi se i na uvozne i na cigarete proizvedene u zemlji.

U prvoj polovini 2026. godine akciza će iznositi 106,90 dinara po paklici, povećavaće se na svakih pola godine i u drugoj polovini 2030. godine iznosiće 120,40 dinara po paklici cigareta.

Akciza na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta će se povećavati jednom godišnje u narednih pet godina, kao i na nesagorevajući duvan, takođe u narednih pet godina.

Akciza na tečnost za punjenje elektronskih cigareta plaća se po mililitru, a sledeće godine iznosiće 13,12 dinara, narednih povećavaće se za po dinar godišnje da bi 2030. dostigla 17,12 dinara po mililitru.

Kada je reč o nesagorevajućem duvanu, akciza se plaća po kilogramu duvanske smese, sada iznosi 100 odsto minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta a sledeće godine će se povećati na 110 odsto.

Narednih godina povećavaće se godišnje za po 10 odsto, da bi od 1. januara 2030. iznosila 150 odsto minimalne akcize na 1.000 komada cigareta utvrđene za kategoriju prosečne ponderisane maloprodajne cene.

Poslanici su usvojili i predložene izmene Zakona o faktoringu, o naknadama za korišćenje javnih dobara, alternativnim investicionim fondovima.

Usvojen je i Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mera podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti, čime je omogućeno da se ova mera pomoći mladima produži i sledeće godine.

Za tu svrhu obezbeđeno je dodatnih 200 miliona evra, dok je ovogogodišnja garantna šema vredela 400 miliona evra.

Očekuje se da uz pomoć ovih sredstava do prvog stana dođe ukupno oko 7.500 mladih.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

VELIČANSTVEN SNIMAK: Ovako radovi na Nacionalnom stadionu izgledaju iz vazduha