RUMUNIJA PREUZIMA LUKOIL: Vlada donela uredbu
RUMUNSKA koaliciona vlada je odobrila uredbu koja omogućava preuzimanje lokalne imovine kompanija koje su pod međunarodnim sankcijama, poput ruskog Lukoila, piše Rojters.
Dekret daje vladi Rumunije ovlašćenje da imenuje posebne upravnike za kompanije koje zbog sankcija mogu da naruše tamošnju privredu, izazovu skokove cena, ili ugroze energetsku sigurnost, prenosi Rojters.
Lukoil u Rumuniji, kako piše Rojters, ima 320 benzinskih stanica, upravlja trećom po veličini rafinerijom u zemlji i poseduje prava na ofšor istražna prava u delu Crnog mora.
Rafinerija, koja obezbeđuje oko četvrtinu rumunskog goriva, već nedeljama je zatvorena zbog održavanja, navodi se u tekstu. Zvaničnici su izjavili da članica Evropske unije ima dovoljne rezerve kako bi se izbegao skok cena koji bi mogao dodatno pogoršati inflaciju, koja je trenutno najviša u EU.
Ova mera je, kako se navodi, slična zakonu koji je prošlog meseca donela susedna Bugarska kako bi preuzela Lukoilovu rafineriju Neftohim, iako još nije jasno da li će Rumunija iskoristiti nova ovlašćenja, piše Rojters Premijer Iliže Boložan izjavio je da će kabinet u decembru odlučiti da li će preuzeti lokalne benzinske stanice Lukoila.
U novembru je ministar energetike Bogdan Ivan rekao da tri kompanije pregovaraju direktno sa Lukoilom o kupovini njegovih rumunskih imovina. Uredba takođe omogućava Rumuniji da preuzme Lukoilova istražna prava u delu Crnog mora. Licenca za istraživanje Lukoila ističe u prvoj polovini 2026. Dva izvora iz Ministarstva energetike rekla su Rojtersu da početni rezultati bušenja nisu ukazali na značajne nalaze gasa.
