OGLASILA SE ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ: NIS još uvek čeka odluku OFAC-a, ali nema naznaka da će ona biti pozitivna - građani nemaju razloga za brigu

MINISTAR energetike i rudarstva Republike Srbije Dubravka Đedović Handanović saopštila je da kompanija NIS još uvek čeka odluku OFAC-a o tome da li je odobrio dozvolu za rad, ali da nažalost nema naznaka da će ona biti pozitivna.

Foto: Tanjug

- Za to vreme, rafinerija prestaje sa radom, ali građani nemaju razloga za brigu. Naftnih derivata ima dovoljno i država je, na čelu sa Aleksandrom Vučićem uradila i radi na tome da stanovništvo ne oseti posledice sankcija prema @kompanija_nis baš kao što ih nije osetilo već 54 dana, koliko su sankcije na snazi - napisala je Đedović Handanović.