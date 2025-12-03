ALTA banka lansira Flexy – jedinstveno oročenje koje omogućava podizanje do 50% sredstava bez gubitka kamate

INOVATIVAN bankarski proizvod u evrima na 12 meseci, uz atraktivnu kamatu, donosi fleksibilnost kroz mogućnost podizanja oročenog iznosa i konsolidaciju više partija u jedan račun.

Foto Promo

Na tržištu štednje sve je izraženija potreba za proizvodima koji kombinuju sigurnost i fleksibilnost. Takva rešenja klijentima pružaju mogućnost efikasnog upravljanja ličnim finansijama u skladu sa njihovim planovima i potrebama. ALTA banka je prepoznala potrebu za inovacijom u segmentu štednje i lansirala Flexy – oročenje u evrima na 12 meseci sa atraktivnom kamatnom stopom. Klijentima je omogućeno da tokom perioda oročenja podignu do 50% sredstava bez gubitka kamate. Dodatna pogodnost je mogućnost konsolidacije svih računa oročenja u jedan, što donosi jednostavnije upravljanje štednjom i veću preglednost. Takva fleksibilnost predstavlja inovativan odgovor na potrebe današnjih štediša, koji očekuju da finansijski proizvodi budu prilagodljivi i dostupni.

U KORAK SA TRENDOVIMA – ALTA BANKA POSTAVLjA STANDARD

U poslednjih nekoliko godina evropsko tržište štednje beleži pomak ka proizvodima koji nude kombinaciju sigurnosti i fleksibilnosti. Promenljivi troškovi života povećali su potrebu za likvidnim rezervama, dok istovremeno klijenti ne žele da se odreknu povoljnih kamatnih stopa. Flexy se uklapa u ovaj trend, nudeći rešenje koje balansira između očuvanja vrednosti i dostupnosti sredstava.

Uvođenje ovakvih proizvoda može da podstakne konkurenciju među bankama, jer klijenti sve više traže personalizovane i adaptivne modele štednje. ALTA banka ovim potezom ne samo da jača svoju poziciju na tržištu, već i postavlja standard koji bi mogao da oblikuje buduće inovacije u segmentu oročenja.

„Flexy je nastao iz potrebe da klijentima obezbedimo sigurnost štednje uz slobodu raspolaganja. Naša strategija je da štednju učinimo praktičnom i prilagodljivom realnim životnim okolnostima“, poručuju iz ALTA banke.

Foto: Vladimir Marković

JEDINSTVENA PONUDA NA TRŽIŠTU ŠTEDNjE

Tradicionalni modeli sve češće ustupaju mesto fleksibilnim rešenjima. Upravo u tom pravcu razvijena je nova ponuda ALTA banke – Flexy oročenje.

Za razliku od postojećih ponuda na našem tržištu, ALTA banku izdvaja model koji omogućava podizanje do 50% oročenih sredstava bez gubitka kamate, u više navrata tokom 12 meseci, uz dodatnu opciju konsolidacije više oročenja u jedan račun. Ova kombinacija fleksibilnosti, jednostavnog upravljanja i atraktivne kamatne stope čini Flexy jedinstvenim rešenjem u domaćem bankarskom sektoru.

Ovaj napredni model predstavlja odgovor na dilemu između dugoročne štednje i kratkoročne potrebe za gotovinom. Flexy uvodi koncept „kontrolisane likvidnosti“ – klijent zadržava prednosti oročenja, ali dobija mogućnost pristupa delu sredstava u nepredviđenim situacijama. Na ovaj način štediša ne mora da brine da će izgubiti kamatu ako mu novac zatreba ranije. Umesto prekida štednje, Flexy omogućava da se deo sredstava koristi bez posledica, tako da štednja ostaje sigurna i nastavlja da donosi prinos.

Uz produženo radno vreme ekspozitura – od 09 do 20 časova radnim danima i do 17 časova vikendom, kao i dostupnost od 10 do 22 sata u tržnim centrima, ALTA banka se pozicionira kao jedna od najpristupačnijih i najmodernijih finansijskih institucija na domaćem tržištu.